Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont été les conséquences sur les deux villes à proximité : Pompéi et Herculanum.
La civilisation égyptienne antique, célèbre pour ses pyramides, ses pharaons, ses momies et ses tombeaux, a prospéré pendant des...
Andrew Birley dirige un groupe de volontaires pour fouiller Vindolanda. Cet immense fort frontalier se situe à quelques kilomètre...
La cité de Rome a un jour été une cité-État vulnérable, mais la construction d’un mur de 10 mètres...
Vivre en Gaule à l’époque romaine, c’était se trouver à la croisée de deux mondes, dans un quotidien façonné...
La villa d’Hadrien s’étendait sur 80 hectares, soit une superficie deux fois supérieure à celle de la Domus aurea...
Dans l’Égypte antique, les prêtres étaient des personnages importants, car la religion occupait une place prépondérante dans la vie...
Les thermes avaient de multiples fonctions et étaient au centre de la vie sociale des Romains, mais comment fonctionnaient-ils...
Le temple Taposiris Magna, érigé en l’honneur d’Osiris et d’Isis, pourrait être le tombeau de la Reine Cléopâtre.
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
Dans l’Antiquité, le culte du bien-être et de la beauté est primordial. Tous les moyens sont bons : teintures...
Située dans le sud de la Turquie, la cité Sagalassos a connu son heure de gloire de la Grèce...
La Tène, ou second âge du fer (450 à 25 av. J.-C.), marque l’apogée de la civilisation Celtique(Gauloise), dont...
Cléopâtre, la dernière reine égyptienne et l’une des femmes les plus légendaires de l’histoire. Une belle séductrice qui a...
Ramsès aurait été vénéré un millénaire après sa mort, soit beaucoup plus longtemps que les autres pharaons.
L’arrière-petit-fils de Lord Carnarvon se lance sur les traces de son aïeul, mort brusquement après avoir découvert avec Howard...
Le siège de Gergovie, en 52 av. J.-C., est une des batailles principales de la Guerre des Gaules. Elle...
Les chrétiens romains surnommèrent Attila le « fléau de Dieu » tant il était cruel pendant ses campagnes. Selon les...
Ce documentaire retrace l’histoire de la Gaule antique imprégnée des traditions celtiques jusqu’à l’invasion des armées romaines menées par...
C’est à partir du IIIe siècle avant J.-C. qu’un royaume établi autour de la capitale nubienne, Méroé, dans l’actuel...
Rare sont les souverains babyloniens dont l’héritage a su se frayer un chemin jusqu’à nous. Aux côtés d’Hammurabi, Nabuchodonosor...
