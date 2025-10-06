Dans la Rome antique, la calvitie n’était pas seulement une question d’apparence physique, mais elle jouait également un rôle...
Grâce à la puissance de son armée, et au terme d’une série de guerres menées contre Carthage et les...
Victoires militaires, commerce prospère, technologies novatrices : l’Empire romain est l’archétype de la réussite impériale. Après des siècles de...
De la naissance à la mort, les Romains pratiquaient de multiples rites qui jalonnaient leur existence. Ils nous disent...
Ce cours d’eau a notamment permis aux Égyptiens de transporter des milliers de tonnes de granit sur des centaines...
Découvrez cette civilisation extraordinaire d’où proviennent certains des plus grands intellectuels et scientifiques, comme Platon et Pythagore, et dont...
Archimède, ou Arkhimêdês (287-212 avant J.-C.), reste sans conteste l’un des savants les plus fascinants et influents de l’Antiquité....
Sur l’île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l’ampleur des crues...
Vers 1800 avant Jésus-Christ, Qatna, cité de l’antique Syrie, profite du déclin temporaire de l’Égypte voisine pour prospérer. On...
Croirait-on qu’il existe encore des vestiges archéologiques de villes entières datant du VII ème siècle n’ayant jamais été fouillés?...
Peut-on faire l’histoire d’Homère ? C’est parce qu’ils étaient convaincus que c’était chose possible que des passionnés tel Heinrich Schliemann...
En 1980, des archéologues découvrent dans une tombe à Jérusalem des ossements datant du premier siècle après JC :...
De Romulus et Remus à la naissance du christianisme, la Rome antique a été le témoin de personnalités et...
Une histoire passionnante, trop longtemps cachée, de la rencontre des racines juives et grecques de l’Occident, en compagnie de...
Caius César Germanicus mieux connu sous le nom de Caligula est né au sud du Latium dans la villa...
Fondée par les Phéniciens au VIIIe siècle avant notre ère, Carthage fut l’une des plus prospères cités de l’Antiquité,...
L’électricité a joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine. Cependant, l’origine et l’utilisation de cet...
Dans l’Égypte antique, les prêtres étaient des personnages importants, car la religion occupait une place prépondérante dans la vie...
Les premiers explorateurs de la fin du XIXe siècle ont attribué les ruines monumentales de Great Zimbabwe aux Phéniciens,...
Louxor, capitale de la Haute-Égypte, et ses environs offrent un catalogue de merveilles à voir absolument. de merveilles incontournables...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site