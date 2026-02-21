Ressources Dans la même catégorie

Podcast Sparte, cité des arts, des armes et des lois Nous avons généralement tendance à faire de Sparte un monde à part, un monde si particulier qu’il a donné...

Conférence Un quartier de Vienne antique figé par les flammes Dans les faubourgs de la ville antique de Vienne, une fouille préventive menée par Archeodunum s’est déroulée en 2017...

Conférence Aventicum, site et musée romains Nichée au cœur de la Suisse romande, Aventicum incarne l’un des plus précieux témoignages du passé romain helvétique. Ancienne...

Podcast Empédocle : l’Atelier d’Agrigente Empédocle (en grec ancien : Ἐμπεδοκλῆς) était un philosophe présocratique et un poète grec qui a vécu vers 490-430...

Podcast Démocrite (vers 460-370 av. J.-C.) Démocrite est le fondateur de la tradition atomiste qui, à partir du Vème siècle avant J-C jusqu’au XXème siècle...

Article L’origine de la guerre de Troie Avant d’aborder la guerre mythique de Troie, il est nécessaire de présenter la genèse de ce tumultueux conflit qui...

Podcast Le stoïcisme – Perdre sa colère Se mettre en colère est une chose si courante qu’il ne nous vient même plus à l’esprit de nous...

Conférence La Macédoine avant Alexandre le Grand : le règne de Philippe II Parfois occulté par l’immense prestige de son célèbre fils, Philippe II de Macédoine est pourtant l’artisan de l’irrésistible ascension...

Documentaire Ces hommes ont-ils développé une infection pulmonaire dans le tombeau de Toutankhamon ? Deux hommes étant entrés dans le tombeau de Toutankhamon sont morts d’une pneumonie en 6 semaines, venant s’ajouter aux...

Documentaire Il était une fois la Mésopotamie : Sumériens et Akkadiens Il y a peu de temps encore, la Mésopotamie n’existait plus qu’à travers les histoires de la Bible et...

Documentaire La momie et ses métamorphoses | Faire l’histoire Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le...

Documentaire La République Romaine | Le Fonctionnement d’un Empire Un ancien philosophe a dit un jour : « Tous les chemins mènent à Rome ». A l’époque il n’avait pas...

Documentaire Le mythe de Troie Heinrich Schliemann, un Allemand richissime, commandite dans les années 1870 des fouilles gigantesques sur la colline d’Hissarlik située à...

Documentaire Toutankhamon : une mort mystérieuse Toutankhamon meurt à l’âge de 19 ans. Soudaine et mystérieuse, sa mort reste une énigme. Pourquoi son vizir, Aï,...

Documentaire Le trésor enfoui de Saqqara À 30 kilomètres du Caire, la plus ancienne nécropole égyptienne connue est enfouie au pied de la pyramide de...

Documentaire Quand les dieux couronnaient les hommes Dans l’Antiquité, les meilleurs athlètes des cités grecques concouraient tous les quatre ans, sous l’égide de Zeus, dans l’enceinte...

Documentaire Un film, une histoire – Gladiator «Gladiator» retrace l’histoire de Maximus, le plus fidèle général de l’empereur romain Marc-Aurèle. Commode, le fils de ce dernier,...