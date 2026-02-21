Nous avons généralement tendance à faire de Sparte un monde à part, un monde si particulier qu’il a donné...
Dans les faubourgs de la ville antique de Vienne, une fouille préventive menée par Archeodunum s’est déroulée en 2017...
Nichée au cœur de la Suisse romande, Aventicum incarne l’un des plus précieux témoignages du passé romain helvétique. Ancienne...
La papauté, telle que nous la connaissons aujourd’hui, ne s’est pas imposée du jour au lendemain. Cette institution qui...
Empédocle (en grec ancien : Ἐμπεδοκλῆς) était un philosophe présocratique et un poète grec qui a vécu vers 490-430...
Démocrite est le fondateur de la tradition atomiste qui, à partir du Vème siècle avant J-C jusqu’au XXème siècle...
Avant d’aborder la guerre mythique de Troie, il est nécessaire de présenter la genèse de ce tumultueux conflit qui...
Se mettre en colère est une chose si courante qu’il ne nous vient même plus à l’esprit de nous...
Parfois occulté par l’immense prestige de son célèbre fils, Philippe II de Macédoine est pourtant l’artisan de l’irrésistible ascension...
En octobre 2020, un drone repère un nouveau dessin mystérieux à Nazca, au Pérou. Un lieu qui recèle de...
Deux hommes étant entrés dans le tombeau de Toutankhamon sont morts d’une pneumonie en 6 semaines, venant s’ajouter aux...
Il y a peu de temps encore, la Mésopotamie n’existait plus qu’à travers les histoires de la Bible et...
Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le...
Un ancien philosophe a dit un jour : « Tous les chemins mènent à Rome ». A l’époque il n’avait pas...
Heinrich Schliemann, un Allemand richissime, commandite dans les années 1870 des fouilles gigantesques sur la colline d’Hissarlik située à...
Toutankhamon meurt à l’âge de 19 ans. Soudaine et mystérieuse, sa mort reste une énigme. Pourquoi son vizir, Aï,...
À 30 kilomètres du Caire, la plus ancienne nécropole égyptienne connue est enfouie au pied de la pyramide de...
Dans l’Antiquité, les meilleurs athlètes des cités grecques concouraient tous les quatre ans, sous l’égide de Zeus, dans l’enceinte...
«Gladiator» retrace l’histoire de Maximus, le plus fidèle général de l’empereur romain Marc-Aurèle. Commode, le fils de ce dernier,...
Pétra et Hégra sont deux anciennes cités nabatéennes construites il y a plus de 2000 ans directement dans la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site