Nous suivons une équipe d’égyptologues dans l’étouffante tombe TT33. Plusieurs explorateurs ont perdu la vie dans ses couloirs. Obscure, dangereuse, peuplée de chauve-souris, maudite… la réputation de cette tombe est terrifiante. Mais les égyptologues persistent et nous dévoilent les merveilles que recèle la tombe TT33, la plus grande jamais découverte en Egypte…