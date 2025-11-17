Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le christianisme tardo-antique (IVe-VIIe s.) Conférence du 10 mars sur « Le christianisme tardo-antique dans l’Empire romain, de Constantin à l’émergence de l’islam (IVe-VIIe s.) »...

Podcast Jules César, ombres et lumières C’est en Auvergne que nous conduit Franck Ferrand. Nous faisons un saut de plus de deux mille ans en...

Conférence La guerre à l’âge du fer La guerre à l’âge du fer marque une transformation profonde dans l’histoire des sociétés humaines. À partir du premier...

Podcast Salomé la sulfureuse Dans cet épisode envoûtant, Franck Ferrand nous plonge dans l’histoire de Salomé, l’une des figures les plus fascinantes et...

Documentaire L’Egypte antique – Partie 2/2 L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire Sur les traces de Ramsès II (1/2) En 1814, le géant Giovanni Belzoni, homme fort dans un cirque en Angleterre, décide de plaquer sa vie de...

Documentaire Apollon, l’ombre et la lumière | Les grands mythes François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. Bien que fils de Zeus, Apollon...

Documentaire Le long de la muraille de Chine En 200 avant notre ère, le premier empereur de la dynastie des Qin, Shi Huang, unifie la Chine et...

Documentaire La vie quotidienne des égyptiens dans l’Egypte Antique Construites il y a des millénaires, on ne sait que peu de choses des grandes pyramides d’Égypte antique. Mais...

Article La légende de Prométhée dans la mythologie grecque La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...

Conférence L’héritage de la Mésopotamie Le 11 octobre 2019, le Grand Orient Traditionnel de Méditerranée, les éditions ALCOR et le Troubadour du livre recevaient...

Documentaire Égypte des pharaons, les 10 plus grandes découvertes Ce documentaire qui retrace deux siècles d’égyptologie, d’explorations et de fouilles archéologiques, qui ont dévoilé d’incroyables secrets et permis...

Documentaire Sagalassos, la cité oubliée Depuis 1990, une équipe de cent vingt scientifiques dirigée par l’archéologue belge Marc Waelkens fouille le site de Sagalassos....

Documentaire Percer le mythe de l’Atlantide (2/6) La cité perdue de l’Atlantide fascine les philosophes et les historiens depuis près de 2 400 ans et sa...

Podcast Marc-Aurèle Marc Aurèle, également connu sous son nom latin Marcus Aurelius, était un empereur romain qui a régné de 161...

Conférence Une si mythique écriture L’écriture hiéroglyphique, à laquelle on donnait le nom de « paroles divines », est une écriture révélée. Elle a...