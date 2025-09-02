Ce tombeau, qui est le plus grand de la vallée des Rois, dénote par la manière dont les salles sont agencées.
La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...
Philosophe, écrivain, ancien ministre de l’éducation nationale, Luc Ferry a initié la série La sagesse des Mythes aux éditions...
Les travaux de Champollion ont permis de mieux comprendre l’histoire de l’Égypte ancienne, y compris le règne de Ramsès...
Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.
Au IIe siècle de notre ère, Rome atteint l’apogée de sa puissance et de sa splendeur. Cet âge d’or,...
La pyramide de Khéops, aussi connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, demeure l’une des structures les...
Faites un don et recevez un cadeau : http://don.storiavoce.com/ Les racines du sport plongent dans l’époque archaïque. En ces...
Les archéologues qui pensaient avoir découvert la chambre funéraire de Sahourê n’étaient en réalité que dans l’antichambre.
Sur les traces de la millénaire « route maritime de la soie », reliant l’Arabie à la Chine. Dans cette première...
Le tahtib existait déjà sous les pharaons.
Pendant des centaines d’années, de nombreux indices révélant des fins alternatives aux histoires du patrimoine commun se trouvaient sous...
Peut-on parler de sciences en Mésopotamie ? Existait-il des disciplines « scientifiques » et comment étaient-elles associées les unes aux autres...
Après avoir conquis la Gaule, les romains imposent leur civilisation aux Gaulois… Ils se mettent à construire des milliers...
La capitale recèle d’innombrables trésors, de lieux cachés et insolites, souvent ignorés des Parisiens eux-mêmes. Des spécialistes et historiens...
Une exploration captivante de la mythologie grecque et de ses récits originels. Persée n’aurait jamais dû venir au monde....
Louxor, capitale de la Haute-Égypte, et ses environs offrent un catalogue de merveilles à voir absolument. de merveilles incontournables...
Dans l’Égypte antique, le rêve était loin d’être anodin. Il requérait un pèlerinage, une purification du corps et de...
La pyramide de Rêdjédef à Abou Rawash demeure une pièce maîtresse pour comprendre les secrets des architectes égyptiens. Longtemps...
Mbacke Diapo est l’auteur qui a rédigé le livre religieux « Pierre de Rosette ». L’intitulé a pour origine et inspiration...
Considéré comme le tout premier traité de stratégie militaire, « L’Art de la guerre » de Sun Tzu est un texte...
