Article La légende de Prométhée dans la mythologie grecque La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...

Conférence Philosopher à la lumière de la mythologie Philosophe, écrivain, ancien ministre de l’éducation nationale, Luc Ferry a initié la série La sagesse des Mythes aux éditions...

Documentaire Quand Champollion rencontre Ramsès II Les travaux de Champollion ont permis de mieux comprendre l’histoire de l’Égypte ancienne, y compris le règne de Ramsès...

Documentaire Que trouve-t-on dans les catacombes royales à Saqqarah ? Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.

Conférence Rome au IIe siècle Au IIe siècle de notre ère, Rome atteint l’apogée de sa puissance et de sa splendeur. Cet âge d’or,...

Article Les mystères de la pyramide de Khéops intriguent les scientifiques La pyramide de Khéops, aussi connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, demeure l’une des structures les...

Podcast Aux origines des jeux Olympiques : le sport dans l’Antiquité Faites un don et recevez un cadeau : http://don.storiavoce.com/ Les racines du sport plongent dans l’époque archaïque. En ces...

Documentaire Que renferme la salle cachée de la pyramide de Sahourê ? Les archéologues qui pensaient avoir découvert la chambre funéraire de Sahourê n’étaient en réalité que dans l’antichambre.

Documentaire Les routes maritimes de la soie – Expéditions arabes en extrême-orient (1/2) Sur les traces de la millénaire « route maritime de la soie », reliant l’Arabie à la Chine. Dans cette première...

Documentaire Décryptage – Les secrets de la crucifixion Pendant des centaines d’années, de nombreux indices révélant des fins alternatives aux histoires du patrimoine commun se trouvaient sous...

Podcast Savoirs et sciences en Mésopotamie Peut-on parler de sciences en Mésopotamie ? Existait-il des disciplines « scientifiques » et comment étaient-elles associées les unes aux autres...

Documentaire Quand Paris s’appelait Lutèce La capitale recèle d’innombrables trésors, de lieux cachés et insolites, souvent ignorés des Parisiens eux-mêmes. Des spécialistes et historiens...

Documentaire Persée, la mort dans les yeux | Les grands mythes Une exploration captivante de la mythologie grecque et de ses récits originels. Persée n’aurait jamais dû venir au monde....

Documentaire Egypte, le temple et le musée de Louxor Louxor, capitale de la Haute-Égypte, et ses environs offrent un catalogue de merveilles à voir absolument. de merveilles incontournables...

Documentaire Abou Rawash : les mystères de la pyramide submergée La pyramide de Rêdjédef à Abou Rawash demeure une pièce maîtresse pour comprendre les secrets des architectes égyptiens. Longtemps...