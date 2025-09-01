Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.
Au IIe siècle de notre ère, Rome atteint l’apogée de sa puissance et de sa splendeur. Cet âge d’or,...
La pyramide de Khéops, aussi connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, demeure l’une des structures les...
Faites un don et recevez un cadeau : http://don.storiavoce.com/ Les racines du sport plongent dans l’époque archaïque. En ces...
Les archéologues qui pensaient avoir découvert la chambre funéraire de Sahourê n’étaient en réalité que dans l’antichambre.
Les derniers siècles de l’Empire romain connaissent d’impressionnantes transformations : la fin d’une unité d’ordre, l’implantation de populations exogènes,...
Le tombeau de Toutânkhamon a été découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter. Cependant, il avait été visité...
Monté sur le trône d’Égypte en 1352 av. J.-C. sous le nom d’Amenhotep IV, ce jeune pharaon décide cinq...
En 64, plus de la moitié de Rome fut détruite par un incendie ravageur. Néron a souvent été accusé...
La quête de l’immortalité : Ramsès II, également connu sous le nom de « Ramsès le Grand », est considéré comme...
\r\nLe disque de Nebra est un disque de bronze pesant à peu près 2 kg et d’environ 32 cm...
Grâce à l’utilisation du char par ses troupes, la dynastie Qin a pu unifier sept royaumes et fonder le...
Le légendaire lac Titicaca, situé à presque 4000 mètres d’altitude, partagé entre le Pérou et la Bolivie, s’étend sur...
\r\nPompéi est une ville italienne de Campanie située près de Naples, au pied du Vésuve. Fondée au vie siècle...
C’est à César que l’on doit le nom de Germains. Il désignait par là tous les habitants de l’est...
Des milliers de stèles phalliques jalonnent le sud de l’Éthiopie. Une expédition scientifique s’est rendue sur place pour percer...
Si l’on connaît Héraclès pour sa force inégalée et les douze travaux qu’il eut à accomplir, on sait moins...
Le territoire éthiopien est un formidable résumé de l’histoire humaine : les premières traces de vie y remontent à...
On nous a longtemps dit que nos ancêtres étaient de vaillants guerriers gaulois, un peuple de barbares. Mais au...
Toujours aussi fascinante, la ville antique de Pompéi révèle encore des pans cachés de son histoire. Cette série documentaire...
Plongez dans l’univers fascinant des gladiateurs romains, entre mythes, violence et stratégie politique. Dans la Rome antique, les combats...
