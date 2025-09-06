Le complexe funéraire de Djéser est impressionnant, les pilleurs s’y sont pris à plusieurs reprise avant de trouver leur chemin.
On associe trop souvent, et à tort, les termes de « serf » et de « servage » au seul Moyen Âge, comme...
À Taposiris Magna se trouve une tour étrangement semblable à une des structures les plus célèbres de l’Alexandrie antique...
La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l’Antiquité, formant...
Le troc a permis à l’être humain de progressivement mettre de côté ses instincts guerriers. Images tirées de la...
L’agora des cités-États grecques permettait d’échanger des biens, mais aussi des idées et d’exprimer son opinion. Images tirées de...
Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son...
Le tombeau de Toutânkhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est l’un des trésors archéologiques les plus...
La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...
\r\nPompéi est une ville italienne de Campanie située près de Naples, au pied du Vésuve. Fondée au vie siècle...
Au Soudan, des scientifiques ont découvert le site archéologique de Naga, ville-sanctuaire et poste avancé du royaume de Méroé,...
On nous a longtemps dit que nos ancêtres étaient de vaillants guerriers gaulois, un peuple de barbares. Mais au...
Depuis 1922, la vallée est restée silencieuse, en 2006, à 14 m de la tombe de Toutankhamon, une découverte...
En juin 2007 au Caire, une équipe internationale d’égyptologues a annoncé avoir identifié la momie de la première femme...
Qu’il s’agisse du phare, du temple du culte impérial ou du réseau hydraulique, avec ses citernes souterraines, les fouilles...
À l’aube du premier millénaire avant notre ère, au pied du mont Kronion et à la confluence du Cladée...
Le siège et la chute de Jérusalem furent un des événements les plus marquants de l’histoire de l’Empire romain...
Le roi Narmer termine l’unification de l’Egypte vers 3 000 avant J.-C. et devient le premier pharaon de droit...
Grâce à de nouvelles techniques de l’imagerie satellite, Vassili Dobrev, spécialiste de l’Egypte ancienne, espère pouvoir dessiner une nouvelle...
2000 ans de christianisme, épisode 2 : L’Essor du Christianisme en Europe. L’influence des martyrs et de l’Empereur Constantin...
Ce documentaire propose une plongée dans la Rome antique, où se déroulaient régulièrement des combats de gladiateurs – littéralement,...
