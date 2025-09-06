Ressources Dans la même catégorie

Article Serfs et servage dans l’Antiquité On associe trop souvent, et à tort, les termes de « serf » et de « servage » au seul Moyen Âge, comme...

Documentaire Le phare miniature de Taposiris Magna À Taposiris Magna se trouve une tour étrangement semblable à une des structures les plus célèbres de l’Alexandrie antique...

Conférence Le chantier de la pyramide de Khéops La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l’Antiquité, formant...

Documentaire Le troc est né de notre instinct de survie Le troc a permis à l’être humain de progressivement mettre de côté ses instincts guerriers. Images tirées de la...

Documentaire L’agora grecque, berceau de la démocratie ? L’agora des cités-États grecques permettait d’échanger des biens, mais aussi des idées et d’exprimer son opinion. Images tirées de...

Article 4 infos insolites sur le Colisée Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son...

Article Découvrez 7 secrets peu connus du tombeau de Toutânkhamon Le tombeau de Toutânkhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est l’un des trésors archéologiques les plus...

Article La légende de Prométhée dans la mythologie grecque La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...

Documentaire Au temps de Pompéi \r

Pompéi est une ville italienne de Campanie située près de Naples, au pied du Vésuve. Fondée au vie siècle...

Documentaire Naga, cité nubienne Au Soudan, des scientifiques ont découvert le site archéologique de Naga, ville-sanctuaire et poste avancé du royaume de Méroé,...

Documentaire C’est pas sorcier – Au temps des Gaulois On nous a longtemps dit que nos ancêtres étaient de vaillants guerriers gaulois, un peuple de barbares. Mais au...

Documentaire Egypte, des secrets dans la vallée des Rois Depuis 1922, la vallée est restée silencieuse, en 2006, à 14 m de la tombe de Toutankhamon, une découverte...

Documentaire Les secrets de la reine perdue d’Egypte (2/2) En juin 2007 au Caire, une équipe internationale d’égyptologues a annoncé avoir identifié la momie de la première femme...

Documentaire Le mystère d’Alexandrie Qu’il s’agisse du phare, du temple du culte impérial ou du réseau hydraulique, avec ses citernes souterraines, les fouilles...

Conférence Olympie, sanctuaire panhellénique de Zeus : le culte et les jeux À l’aube du premier millénaire avant notre ère, au pied du mont Kronion et à la confluence du Cladée...

Documentaire L’Égypte des pharaons Le roi Narmer termine l’unification de l’Egypte vers 3 000 avant J.-C. et devient le premier pharaon de droit...

Documentaire Les derniers trésors de l’Egypte (2/2) Grâce à de nouvelles techniques de l’imagerie satellite, Vassili Dobrev, spécialiste de l’Egypte ancienne, espère pouvoir dessiner une nouvelle...

Documentaire Christianisme – L’essor du Christianisme en Europe 2000 ans de christianisme, épisode 2 : L’Essor du Christianisme en Europe. L’influence des martyrs et de l’Empereur Constantin...