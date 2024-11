Documentaire

L'extraordinaire destinée de Spartacus prend racine dans les terres thraces de l'actuelle Bulgarie, où les sépultures royales témoignent d'une civilisation bouleversée par l'expansion romaine. Devenu esclave avant qu'on le fasse gladiateur, cet homme d'exception transforme sa révolte en guerre civile majeure contre la République romaine. Aux côtés de son épouse, il bâtit une armée d'hommes libérés et défie la plus redoutable puissance militaire de son époque. Les vestiges des villas et arènes italiennes content encore cette quête historique et édifiante de liberté.