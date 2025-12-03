Depuis plus de 3000 ans, la momie de Ramsès II défie le temps et passionne les égyptologues. Les embaumeurs sont parvenus à préserver les traits du pharaon. De quoi surprendre ses visiteurs…
Depuis plus de 3000 ans, la momie de Ramsès II défie le temps et passionne les égyptologues. Les embaumeurs sont parvenus à préserver les traits du pharaon. De quoi surprendre ses visiteurs…
En octobre 2020, un drone repère un nouveau dessin mystérieux à Nazca, au Pérou. Un lieu qui recèle de...
Les bandes dessinées d’Astérix et Obélix nous racontent la jolie légende du peuple Gaulois. Ils sont d’infatigables bagarreurs sympathiques...
Peu d’hommes ont connu une ascension aussi spectaculaire que Publius Elvius Pertinax : fils d’un ancien esclave, il devient...
Après la guerre de Péloponnèse et l’âge d’or d’Athènes, la Grèce semble entrer dans une période de déclin. Storiavoce...
La défaite d’Alésia, en 52 avant J.-C., met fin à la guerre des Gaules, immortalisée par son vainqueur, Jules...
Posé telle une sentinelle immuable au seuil du désert libyque, le Grand Sphinx de Gizeh captive l’imaginaire collectif depuis...
Pour le savoir, les archéologues examinent les fragments de mur et s’intéressent aux moindres détails des scènes des bas-reliefs.
Les Immortels perses, également connus sous le nom de Gardes Immortels ou les Dix Mille Immortels, représentaient une unité...
\r\nPompéi est une ville italienne de Campanie située près de Naples, au pied du Vésuve. Fondée au vie siècle...
Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.
Le roi Ramsès II était l’un des plus grands pharaons d’Egypte. Son règne a en effet été marqué par...
Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...
Le long de la vallée du Nil, au nord et au sud de Louxor, se trouvent trois des plus...
C’est pour « perpétuer le souvenir des exploits du premier peuple de l’univers », selon les mots mêmes de Tite-Live, que...
Quelles collaborations techniques ? Quels intérêts de chercher à comprendre et à analyser ensemble ? Par quelles méthodologies et...
A Rome, capitale de l’Italie, le passé rencontre le présent à tous les coins de rues. Les empereurs les...
Si ce tunnel mène effectivement au tombeau de la plus célèbre reine d’Égypte, il peut s’agir d’une découverte archéologique...
En cinq thématiques, l’Espagne vue du ciel, à la recherche des empreintes que l’histoire a laissées sur les hommes...
La majesté des temples impressionne Homère, qui baptise Thèbes : « La ville aux 100 portes ». Sous la XVIIIe Dynastie,...
Le destin de la reine Nefertiti, épouse du Pharaon Akhenaton figure parmi les plus grands mystères de l´Histoire d´Egypte....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site