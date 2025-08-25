Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Qu’est-il arrivé à l’homme de Gebelein ? L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui...

Documentaire Le fer de la dague de Toutânkhamon serait d’origine extraterrestre Selon une étude aux rayons X menée par des archéologues, la dague de Toutânkhamon serait composée de fer issu...

Documentaire L’armée de terre cuite du premier empereur de Chine Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée...

Documentaire Comment les amphithéâtres ont « romanisé » le monde antique De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...

Documentaire Qu’est devenue la gigantesque Domus aurea après la mort de Néron ? Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...

Documentaire À qui est cette tombe sous le phare d’Alexandrie ? La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.

Documentaire Comprendre la Rome antique Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...

Podcast Confucius (551-479 av. J.C.) : l’instituteur de l’empire du milieu Cette émission propose de découvrir la pensée de Confucius, notamment à travers la lecture et le commentaire de nombreux...

Documentaire Rome, le berceau de la civilisation occidentale Rome est la ville de 28 siècles d’histoire. C’est le berceau de la civilisation occidentale. Centre de l’Empire romain,...

Documentaire Néron, plaidoyer pour un monstre – 1/2 Considéré comme un tyran sanguinaire, l’empereur romain Néron fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation. Un documentaire captivant mêlant reconstitutions en...

Documentaire Les grands mythes – Dédale et Icare, le rêve éclaté \r

Dédale, l’un des plus grands inventeurs de Grèce est installé en Crète, à la cour du roi Minos. Il...

Podcast Ramsès II Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, était l’un des pharaons les plus célèbres de...

Documentaire Le temple de Philae : le joyau englouti du Nil Assouan, la ville blanche et bleue, située à l’embouchure de la première cataracte, où la dernière furie africaine du...

Documentaire Chasseurs de légendes – Le labyrinthe du Minotaure Fils d’un célèbre archéologue anglais et archéologue lui-même, sir Arthur Evans est fasciné par la légende du Minotaure. Désireux...

Conférence Philosophie et sagesses de l’Égypte ancienne « La Sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places publiques », dit le livre...

Podcast Cléopâtre (-69 / -30 av. J.-C.) Cléopâtre VII, connue sous le nom de Cléopâtre, la déesse du Nil, incarne la figure emblématique de la dernière...

Documentaire Sur les traces de Ramsès II (1/2) En 1814, le géant Giovanni Belzoni, homme fort dans un cirque en Angleterre, décide de plaquer sa vie de...

Documentaire Les éléphants de guerre, aussi redoutables qu’imprévisibles Les super-armes animales sont impressionnantes mais imprévisibles, difficile d’anticiper ce qui fait fuir un éléphant.