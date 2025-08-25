Terre d’histoire, la Jordanie regorge de trésors archéologiques. Le plus beau est le site de Petra.
Réalisateur : Jacques Vichet
L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui...
Selon une étude aux rayons X menée par des archéologues, la dague de Toutânkhamon serait composée de fer issu...
Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée...
De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...
Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...
La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.
Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...
L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait...
Cette émission propose de découvrir la pensée de Confucius, notamment à travers la lecture et le commentaire de nombreux...
Rome est la ville de 28 siècles d’histoire. C’est le berceau de la civilisation occidentale. Centre de l’Empire romain,...
Considéré comme un tyran sanguinaire, l’empereur romain Néron fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation. Un documentaire captivant mêlant reconstitutions en...
\r\nDédale, l’un des plus grands inventeurs de Grèce est installé en Crète, à la cour du roi Minos. Il...
Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, était l’un des pharaons les plus célèbres de...
Assouan, la ville blanche et bleue, située à l’embouchure de la première cataracte, où la dernière furie africaine du...
Fils d’un célèbre archéologue anglais et archéologue lui-même, sir Arthur Evans est fasciné par la légende du Minotaure. Désireux...
« La Sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places publiques », dit le livre...
Cléopâtre VII, connue sous le nom de Cléopâtre, la déesse du Nil, incarne la figure emblématique de la dernière...
En 1814, le géant Giovanni Belzoni, homme fort dans un cirque en Angleterre, décide de plaquer sa vie de...
Les super-armes animales sont impressionnantes mais imprévisibles, difficile d’anticiper ce qui fait fuir un éléphant.
Nombreux sont ceux qui ont espéré percer les secrets des géants de pierre, merveilles d’Egypte. Une mission internationale a...
