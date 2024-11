Documentaire

Depuis les premières explorations jusqu’aux découvertes les plus récentes des archéologues, nous allons tenter de lever le voile sur le mystère des lignes de Nazca. C’est l’une des plus grandes énigmes de l’archéologie moderne. Une découverte qui a donné lieu à toutes sortes de théories depuis un siècle et qui n’a pas encore révélé tous ses secrets. Au Pérou, à 350 km au sud de la capitale, Lima, dans la vallée de Nazca, on peut voir depuis le ciel de gigantesques figures représentant des animaux stylisés, un colibri, un singe, une araignée, une baleine, ainsi que des spirales et des lignes de plusieurs kilomètres de long. On a surnommé ces figures les « lignes de Nazca ». Et toutes n’ont pas encore été découvertes. »Nazca le mystère des lignes du désert » Réalisé par Hélène Maucourant