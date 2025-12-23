Documentaire

Au pied de la cordillère des Andes, dans l’une des régions les plus inhospitalières du monde, des vestiges fabuleux d’une ancienne civilisation défient le temps.

Les Nascas y ont bâti des cités, tracé un immense réseau de lignes géométriques et d’incroyables géoglyphes.

Durant presque mille ans ces dessins ont survécu au vent, aux pluies diluviennes et aux tremblements de terres sans jamais avoir dévoilé tous leurs secrets.

A qui s’adressaient ces figures énigmatiques uniquement visibles du ciel?

Quelle était leur signification ?

Aujourd’hui des archéologues venus du monde entier ont lancé de nouvelles campagnes de fouilles et utilisé les dernières technologies pour lever le voile sur l’un des plus grands secrets de l’humanité.

Des nouvelles momies, de fabuleux tissus, des céramiques et de mystérieux crânes allongés réapparaissent peu à peu à la lumière.

Grâce aux analyses ADN et isotopes, aux scanners, aux microscopes 3D et à la réalité augmentée, que vont nous révéler ces précieuses découvertes ?

Réalisation: Jean-Baptiste Erreca

Année: 2018