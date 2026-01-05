De toutes les villes de l’Antiquité, Rome a été sans doute la plus puissante. Surnommée Caput Mundi, ou la...
Pompéi a été détruite par l’éruption volcanique du Vésuve en 79 après JC, avec Herculanum. La ville tomba dans...
Le mystère des fameuses lignes de Nazca enfin percé ?
La couronne de laurier est un symbole qui a survécu à travers les siècles, représentation d’honneur, de victoire et...
Hatchepsout, comme ses prédécesseurs, a mis en place et alimenté le mythe de ses origines divines pour légitimer son...
Ce culte était très actif pendant le règne d’Hatchepsout, comme le prouvent les amulettes mises au jour par les...
Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...
Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues...
Si Auguste avait fait semblant de respecter la République tout en mettant en place l’empire -ou du moins le...
Ambition, conquête, désir, meurtre, une puissance technologique sans pareil, tels sont les fondements de l’Empire Romain. Ses constructions colossales...
La haute culture ne s’arrêtait pas à l’Egypte antique. Bien plus au Sud, au Soudan, des scientifiques ont découvert...
Et si les les Carthaginois et les celtes avaient découvert l’Amérique 1 500 ans avant Christophe Colomb ? Aux...
En 1390 avant Jésus-Christ, lorsque le jeune Amenhotep accède au trône, l’Égypte est devenue la nation la plus puissante...
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
Dans le nord-est du Honduras, une équipe d’archéologues met au jour les vestiges d’une culture préhispanique perdue. Ce documentaire...
Ménandre était un dramaturge grec ancien, né vers 342 avant J.-C. à Athènes et décédé en 291 avant J.-C....
Les premières grandes cités de l’ère humaine ont non seulement permis un rassemblement de nombreux peuples différents, mais ont...
Depuis l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre contre l’État d’Israël, les actes antisémites se sont multipliés partout...
Les archéologues qui pensaient avoir découvert la chambre funéraire de Sahourê n’étaient en réalité que dans l’antichambre.
L’extraordinaire destinée de Spartacus prend racine dans les terres thraces de l’actuelle Bulgarie, où les sépultures royales témoignent d’une...
