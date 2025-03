Podcast

Halloween trouve ses racines dans une ancienne fête celtique appelée Samhain, célébrée il y a plus de 2 500 ans en Irlande et dans d’autres régions celtiques. Cette fête marquait la fin de la saison des récoltes et le début de l’hiver, une période associée à la mort. Les Celtes croyaient que la nuit de Samhain, le voile entre le monde des vivants et celui des morts était le plus mince, 1 permettant aux esprits de revenir.