Documentaire Dans la cuisine des Gaulois : un chef redonne vie aux banquets antiques Et si l’on goûtait aux saveurs oubliées des Gaulois ? En plein cœur du Cantal, le chef étoilé Renaud...

Conférence Pompei – L’éruption du Vésuve Dans cette première partie, les Visages de l’Art d’Ermont et Catherine Antraygues (@babiliinthecity), vous partagent l’histoire de la fameuse...

Article Comment la calvitie influençait le statut social dans la Rome antique Dans la Rome antique, la calvitie n’était pas seulement une question d’apparence physique, mais elle jouait également un rôle...

Podcast Rome : aux origines de la domination méditerranéenne Grâce à la puissance de son armée, et au terme d’une série de guerres menées contre Carthage et les...

Documentaire La décadence, cause de la chute de Rome ? Victoires militaires, commerce prospère, technologies novatrices : l’Empire romain est l’archétype de la réussite impériale. Après des siècles de...

Podcast Religion romaine : rites et pratiques dans la vie d’un Romain De la naissance à la mort, les Romains pratiquaient de multiples rites qui jalonnaient leur existence. Ils nous disent...

Documentaire Le Nil, un fleuve qui a fait de l’Égypte antique une grande civilisation Ce cours d’eau a notamment permis aux Égyptiens de transporter des milliers de tonnes de granit sur des centaines...

Documentaire Les Grecs I Quelle Histoire Découvrez cette civilisation extraordinaire d’où proviennent certains des plus grands intellectuels et scientifiques, comme Platon et Pythagore, et dont...

Documentaire Ephèse, la cité antique Située sur le littoral sud de l’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie, au nord-est de l’île de Samos, Éphèse fut...

Documentaire Persépolis, la folie des grandeurs Au cœur de déserts arides, se dressaient autrefois trois villes emblématiques de civilisations légendaires : Carthage, Troie et Persépolis. Grâce...

Conférence Identifier les hiéroglyphes. Pourquoi et comment les classer ? L’identification et la classification des hiéroglyphes égyptiens constituent une étape fondamentale pour comprendre l’écriture, la pensée et la culture...

Documentaire Le secret du tombeau d’Hérode Hérode est placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. Pour consolider sa souveraineté, il retire le pouvoir...

Article La malédiction des pharaons ? En 1923, les archéologues Howard Carter et lord Carnavon révèlent une des découvertes majeures au monde dans la Vallée...

Documentaire La vie quotidienne des égyptiens dans l’Egypte Antique Construites il y a des millénaires, on ne sait que peu de choses des grandes pyramides d’Égypte antique. Mais...

Documentaire Vercingétorix: héros antique et star de cinéma Lorsqu’on étudie Vercingétorix à l’école, c’est un peu comme préparer le tournage d’un film épique : il faut plonger...

Documentaire Toutankhamon, le trésor redécouvert Un siècle après sa découverte, le trésor funéraire de Toutankhamon révèle de nouveaux enseignements sur le pharaon et sa...

Documentaire L’Egypte antique – Partie 2/2 L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire A la recherche de la vérité – Pyramides d’un autre continent Les pyramides d’Egypte sont loin d’être uniques : gros plan sur les constructions monumentales de plusieurs civilisations, notamment au...

Documentaire 33 : La crucifixion de Jésus | Quand l’histoire fait dates Le temps chrétien commence avec la naissance du Christ, mais l’événement qui lui donne son sens et qui fait...