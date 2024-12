Podcast

Les derniers siècles de l’Empire romain connaissent d’impressionnantes transformations : la fin d’une unité d’ordre, l’implantation de populations exogènes, la diffusion du christianisme devenu religion impériale. Dans cette émission, Claire Sotinel revient non pas tant sur les causes de la chute de l’Empire mais plutôt sur ses mutations entre 212 et la fin du Ve siècle, de Caracalla à Théodoric. La période concernée enviait-elle l’époque précédente? Était-elle à la recherche d’une gloire passée? Quelles étaient la réalité de l’unité et de la sécurité de l’empire ? Quelles en sont ses mutations ? Peut-on parler de fin d’un monde et comment définir le concept d’antiquité tardive ?