Podcast

Longtemps, Cicéron nous est apparu comme un philosophe désincarné, éloigné de toute contingence politique. En réalité, Cicéron fut aussi un homme d’action, un avocat d’exception et un politicien, alors que Rome était plongée dans la guerre civile au Ier siècle av. J.-C. L’un et l’autre sont d’ailleurs indissociables : Cicéron agit en philosophe et il philosophe en homme d’action. Luttant pour la protection de la République romaine, il promeut la culture du débat en associant la rhétorique et la sagesse, jusqu’au prix de sa vie. Éloigné d’une conception moraliste ou vertueuse de la politique, il prône un retour de la justice, l’amour de la raison et des institutions. Une posture qui rend son message profondément universel.