Documentaire



Les égyptologues ont déjà découvert les tombeaux des Pharaons Scorpion I, Scorpion III et de son successeur, mais il en manque un à l’appel, le deuxième de cette dynastie, et c’est lui que des archéologues allemands espèrent bien trouver dans la nécropole royale d’Abydos, en Égypte. Selon Guenter Dreyer, qui dirige ces fouilles, la réponse devrait être connue dans quelques semaines. Il faut d’abord dégager d’importantes couches de sable avant de savoir si le sol recèle les restes d’un tombeau. Scorpion II serait mort il y a environ 5.000 ans.

Le seul indice connu de sa présence à Abydos est une tablette en ivoire retrouvée il y a près d’un siècle, sur laquelle est gravé un scorpion, le symbole du Pharaon. Dreyer pense que, même si son équipe la tombe, elle aura sans été déjà visité par des pillards. Mais peu importe, les archéologues recherchent plus des traces d’écritures que des trésors. Il y a quelques jours, une autre équipe de chercheurs, américains cette fois, ont mis au jour sur le même site d’Abydos une barque servant au rite funéraire du Pharaon, pour le fameux ‘’passage’’ vers l’au-delà.

Il s’agit d’une véritable embarcation, capable de naviguer, grâce à laquelle les égyptologues espèrent en apprendre plus sur les rites funéraires royaux.