Ressources Dans la même catégorie

Conférence La guerre à l’âge du fer La guerre à l’âge du fer marque une transformation profonde dans l’histoire des sociétés humaines. À partir du premier...

Podcast Salomé la sulfureuse Dans cet épisode envoûtant, Franck Ferrand nous plonge dans l’histoire de Salomé, l’une des figures les plus fascinantes et...

Documentaire L’Egypte antique – Partie 2/2 L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Podcast Pindare –Vers 517-438 av. J.-C. Pindare, également connu sous le nom de Pindare de Thèbes, était un poète lyrique grec antique, né vers 518...

Article En bref : comment Hélikè a disparu dans les profondeurs L’histoire de la cité antique d’Hélikè, souvent considérée comme la véritable Atlantide, est entourée de mystère et de légende....

Podcast Pompéi, les dernières heures d’une cité antique En 79 après J.-C., le Vésuve entrait en éruption provoquant la destruction de la cité de Pompéi. Fabrice d’Almeida...

Podcast Comment Toutankhâmon est-il mort ? Depuis la découverte, voilà un siècle, de la tombe de Toutankhâmon par l’archéologue Howard Carter, la vie de ce...

Documentaire Les Étrusques – Une civilisation mystérieuse de Méditerranée Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...

Documentaire Civilisations disparues – La vallée de l’Indus Dans les années 20, l’archéologue anglais John Marshall découvre le long du fleuve Indus, dans l’actuel Pakistan, les vestiges...

Documentaire Les grands mythes – La conquête du pouvoir \r

Zeus a surmonté bien des épreuves avant de s’installer sur l’Olympe. Tout commence aux origines du monde : Gaïa,...

Documentaire C’est pas sorcier – Les Gaulois Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur l’histoire des Gaulois, depuis leurs origines celtes jusqu’à la conquête de...

Documentaire Pourquoi les Nabatéens se sont-ils installés à Pétra ? Terre d’histoire, la Jordanie regorge de trésors archéologiques. Le plus beau est le site de Petra. Réalisateur : Jacques...

Documentaire Sur les traces de Ramsès II (1/2) En 1814, le géant Giovanni Belzoni, homme fort dans un cirque en Angleterre, décide de plaquer sa vie de...

Documentaire Les secrets du Lac Titicaca: expédition archéologique à la découverte du patrimoine précolombien Le légendaire lac Titicaca, situé à presque 4000 mètres d’altitude, partagé entre le Pérou et la Bolivie, s’étend sur...

Documentaire Naga, cité nubienne La haute culture ne s’arrêtait pas à l’Egypte antique. Bien plus au Sud, au Soudan, des scientifiques ont découvert...

Documentaire Les derniers secrets de l’armée de terre cuite La légion de terre cuite enterrée avec le premier empereur de Chine Qin Shi Huangdi a été découverte en...