Le tahtib existait déjà sous les pharaons.
La guerre à l’âge du fer marque une transformation profonde dans l’histoire des sociétés humaines. À partir du premier...
Dans cet épisode envoûtant, Franck Ferrand nous plonge dans l’histoire de Salomé, l’une des figures les plus fascinantes et...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
Pindare, également connu sous le nom de Pindare de Thèbes, était un poète lyrique grec antique, né vers 518...
L’histoire de la cité antique d’Hélikè, souvent considérée comme la véritable Atlantide, est entourée de mystère et de légende....
En 79 après J.-C., le Vésuve entrait en éruption provoquant la destruction de la cité de Pompéi. Fabrice d’Almeida...
Carthage était une ville puissante de l’Antiquité.
Depuis la découverte, voilà un siècle, de la tombe de Toutankhâmon par l’archéologue Howard Carter, la vie de ce...
Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...
Dans les années 20, l’archéologue anglais John Marshall découvre le long du fleuve Indus, dans l’actuel Pakistan, les vestiges...
\r\nZeus a surmonté bien des épreuves avant de s’installer sur l’Olympe. Tout commence aux origines du monde : Gaïa,...
Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur l’histoire des Gaulois, depuis leurs origines celtes jusqu’à la conquête de...
Terre d’histoire, la Jordanie regorge de trésors archéologiques. Le plus beau est le site de Petra. Réalisateur : Jacques...
En 1814, le géant Giovanni Belzoni, homme fort dans un cirque en Angleterre, décide de plaquer sa vie de...
Le légendaire lac Titicaca, situé à presque 4000 mètres d’altitude, partagé entre le Pérou et la Bolivie, s’étend sur...
« L’Égypte antique au-delà des pyramides » ressuscitent l’histoire, les mœurs et les religions de cette civilisation mystérieuse, dont...
En 1650 avant Jésus-Christ, l’Égypte connaît une profonde période de crise avec l’invasion des Hyksôs venus du nord. Ils...
La haute culture ne s’arrêtait pas à l’Egypte antique. Bien plus au Sud, au Soudan, des scientifiques ont découvert...
La légion de terre cuite enterrée avec le premier empereur de Chine Qin Shi Huangdi a été découverte en...
La Mésopotamie, territoire fertile situé entre le Tigre et l’Euphrate, au coeur de l’Irak actuel, est le berceau de...
