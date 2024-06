Podcast

Né en – 427 à Athènes, deux ans après la mort de Périclès, Platon peut apparaître à la fois comme l’oiseau de Minerve de la démocratie athénienne dont il observe le déclin et comme le fondateur de la philosophie. Écrivain prolixe, au style poétique et imagé, il est moins connu pour l’enseignement qu’il donna à l’Académie que pour les dialogues où il met en scène son maître Socrate qui, dit-on, lui fit renoncer à la poésie. C’est donc autant le témoin de son temps que le penseur critique et fécond qui sera évoqué au cours de l’émission.