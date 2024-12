Documentaire

En 44 avant J.-C., Jules César est assassiné par Brutus et Cassius, deux sénateurs hostiles à sa toute-puissance. Marc Antoine, le bras droit de César, et le jeune Octave, son petit-neveu et héritier, s’emparent du pouvoir et en appellent à la vengeance. À l’automne – 42, les deux hommes gagnent la Grèce pour défier les conjurés mis en fuite lors de la bataille de Philippes. Deux cent mille soldats, césariens et républicains, s’affrontent dans des combats d’une rare violence qui font trente mille morts. Démontrant une fois encore l’étendue de son génie militaire, Marc Antoine sort vainqueur de cette guerre et assoit sa légitimité auprès du peuple.

Documentaire-fiction de Fabrice Hourlier (France, 2010, 52mn)

