Documentaire Les mystérieux manuscrits de Shiva L’Institut français de Pondichéry abrite des milliers de manuscrits liés au culte du dieu Shiva, une des traditions théistes...

Article Crassus : le troisième homme Parce que leurs noms sonnent de manière semblable et que leur immense richesse marque les esprits, Crassus et Crésus...

Conférence Les guerres contre Rome au premier siècle Au premier siècle de notre ère, l’Empire romain atteint son apogée territoriale, militaire et administrative, mais cette puissance suscite...

Documentaire 666 : le chiffre de la bête Le chiffre 666 fait référence au diable dans la religion catholique, découvrez son origine historique.

Conférence Le parcours de soin en Grèce ancienne Dans la Grèce antique, le parcours de soin relevait d’une conception profondément liée à la religion, à la philosophie...

Conférence L’armée romaine, une armée efficace? L’armée romaine, souvent considérée comme l’une des plus redoutables de l’Antiquité, représente un modèle d’efficacité militaire qui a largement...

Article Carthage, la légendaire adversaire de Rome Située sur les rives baignées par les eaux azurées de la mer Méditerranée, Carthage évoque à la fois le...

Documentaire Cette étrange salle vide aurait servi au culte de Ramsès Ramsès aurait été vénéré un millénaire après sa mort, soit beaucoup plus longtemps que les autres pharaons.

Documentaire Les grandes batailles de l’Histoire – Alexandre contre les Perses Documentaire sur la bataille de Gaugamèles entre Alexandre le Grand et Darius III

Documentaire Enquetes archéologiques – La folie de Néron Sur les traces de l’archéologue belge Peter Eeckhout, une exploration des plus grands chantiers récents et leurs extraordinaires découvertes....

Documentaire Babylone, la cité des merveilles Capitale d’un royaume qui a étendu sa domination à toute la Basse Mésopotamie, Babylone connaît son apogée au VIe...

Documentaire Les Gaulois, au-delà du mythe (2/2) Parution de livres, dossiers spéciaux dans les magazines, expositions qui bousculent les idées reçues… : les Gaulois sont à...

Documentaire Les femmes celtes De récentes découvertes archéologiques en Allemagne bouleversent le regard porté sur la société celte et la place majeure qu’y...

Documentaire Hannibal : la marche sur Rome Deux millénaires après la célèbre traversée des Alpes par l’armée d’Hannibal, avec ses trois douzaines d’éléphants, une équipe de...

Documentaire Les grandes cités disparues : la capitale de Ramsès II (1/3) Est-ce bien dans le delta du Nil que le pharaon Ramsès II a érigé sa capitale ? La légendaire...

Documentaire Un standard commercial antique | Faire l’histoire Qui n’a pas été pris de vertige devant les milliers de fragments d’amphores romaines exposés dans les musées archéologiques ?...

Documentaire Dans les secrets des villes: Pompei a l’ombre du Vésuve \r

Nous sommes à Naples, une ville qui aurait pu connaître le même sort que Pompéi lorsqu’en 79 avant Jésus-Christ,...

Documentaire Dans le secret des villes: Rome ou l’Empire enfoui \r

Rome est une ville où le passé et le présent font communion. Sous Rome se retrouve les origines de...

Documentaire Quand Paris s’appelait Lutèce La capitale recèle d’innombrables trésors, de lieux cachés et insolites, souvent ignorés des Parisiens eux-mêmes. Des spécialistes et historiens...