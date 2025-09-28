-
Podcast
En 399 av. J.-C., Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et d’introduire de nouvelles divinités, ce qui lui...
-
Documentaire
La Guyane rassemble une incroyable mosaïque de peuples. Créoles, Bushinengué, Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Européens et Haïtiens s’y côtoient depuis...
-
Documentaire
Certaines statues sont fabriquées en bronze, recouvertes d’or, et ont passé 7 000 ans dans le sable et les...
-
Documentaire
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
-
Documentaire
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
-
Documentaire
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
-
Documentaire
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
-
Documentaire
La civilisation mycénienne s’est épanouie en Grèce continentale, avant de laisser place à l’âge d’or de la Grèce antique,...
-
Documentaire
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
-
Conférence
Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...
-
Podcast
En 539 avant notre ère, en une nuit à peine, l’antique et splendide ville de Babylone tombe aux mains...
-
Documentaire
Réalisé sous forme d’animation 3D, ce film retrace l’histoire des Gaulois. En 53 avant J.-C., Apator, le chef des...
-
Documentaire
Dans cette émission nous découvrons les secrets d’une ancienne civilisation disparue, cette les Hittites. À Cappadocia, en Turquie, l’Est...
-
Documentaire
La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravée de l’Égypte antique portant trois versions d’un même texte...
-
Documentaire
Ce cours d’eau a notamment permis aux Égyptiens de transporter des milliers de tonnes de granit sur des centaines...
-
Documentaire
En 490 avant J.C., sur la plaine de Marathon, les Athéniens, menés par le stratège Miltiade, se lancent dans...
-
Documentaire
La ville d’Athènes est connue pour être le berceau de la démocratie mais aussi pour ses monuments colossaux, véritables...
-
Documentaire
C’est en 1958 que l’Italien Fabrizio Mori va découvrir l’abri rocheux de Uan Muhugiag dans la région de l’Acacus....
-
Documentaire
Ambition, conquête, désir, meurtre, une puissance technologique sans pareil, tels sont les fondements de l’Empire Romain. Ses constructions colossales...
-
Documentaire
Femme fatale, la dernière reine d’Egypte a conquis les deux hommes les plus puissants de son temps, Jules César...