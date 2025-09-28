Ressources Dans la même catégorie

Podcast Pourquoi Socrate a-t-il été condamné par Athènes ? En 399 av. J.-C., Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et d’introduire de nouvelles divinités, ce qui lui...

Documentaire Les Amérindiens, le premier peuple de la Guyane La Guyane rassemble une incroyable mosaïque de peuples. Créoles, Bushinengué, Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Européens et Haïtiens s’y côtoient depuis...

Documentaire Restauration de magnifiques statuettes d’Osiris Certaines statues sont fabriquées en bronze, recouvertes d’or, et ont passé 7 000 ans dans le sable et les...

Documentaire Les plus grands pharaons (4/4) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Les plus grands pharaons (3/4) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Les plus grands pharaons (2/4) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Les plus grands pharaons (1/4) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire De la civilisation Mycénienne à l’âge d’or de la Grèce Antique La civilisation mycénienne s’est épanouie en Grèce continentale, avant de laisser place à l’âge d’or de la Grèce antique,...

Documentaire Le Sphinx de Gizeh, le mystère persiste L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Conférence La divinisation des empereurs romains sous le haut-empire Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...

Podcast Comment Babylone est tombée (539 av. J.C.) En 539 avant notre ère, en une nuit à peine, l’antique et splendide ville de Babylone tombe aux mains...

Documentaire Alésia, le dernier combat Réalisé sous forme d’animation 3D, ce film retrace l’histoire des Gaulois. En 53 avant J.-C., Apator, le chef des...

Documentaire Dans le secret des villes – Les civilisations enterrées de la Cappadoce Dans cette émission nous découvrons les secrets d’une ancienne civilisation disparue, cette les Hittites. À Cappadocia, en Turquie, l’Est...

Documentaire La pierre de rosette, l’Egypte révélée La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravée de l’Égypte antique portant trois versions d’un même texte...

Documentaire Le Nil, un fleuve qui a fait de l’Égypte antique une grande civilisation Ce cours d’eau a notamment permis aux Égyptiens de transporter des milliers de tonnes de granit sur des centaines...

Documentaire Les batailles décisives de l’antiquité: d’Athènes à l’Empire Romain En 490 avant J.C., sur la plaine de Marathon, les Athéniens, menés par le stratège Miltiade, se lancent dans...

Documentaire Athènes au temps de Périclès La ville d’Athènes est connue pour être le berceau de la démocratie mais aussi pour ses monuments colossaux, véritables...

Documentaire Le mystère de la momie noire C’est en 1958 que l’Italien Fabrizio Mori va découvrir l’abri rocheux de Uan Muhugiag dans la région de l’Acacus....

Documentaire La construction de l’Empire Romain Ambition, conquête, désir, meurtre, une puissance technologique sans pareil, tels sont les fondements de l’Empire Romain. Ses constructions colossales...