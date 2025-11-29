Pour le savoir, les archéologues examinent les fragments de mur et s’intéressent aux moindres détails des scènes des bas-reliefs.
Les Immortels perses, également connus sous le nom de Gardes Immortels ou les Dix Mille Immortels, représentaient une unité...
De la Grèce antique à l’Amérique contemporaine, cette série documentaire décrypte le rôle de l’argent dans l’histoire. Deuxième épisode : à partir du IVe siècle...
Inventée il y a 2700 ans, étroitement liée au destin des empires et aux guerres, la monnaie a bouleversé...
La religion romaine antique était un aspect fondamental de la vie quotidienne. Les Romains accordaient une grande importance au...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
L’image du gladiateur, forgée par des siècles de récits et plus récemment par le cinéma, est souvent celle d’un...
Au sud-est de l’Afrique du Sud, des hommes ont réalisé sur les parois des falaises du parc du Drakensberg,...
La défaite d’Alésia, en 52 avant J.-C., met fin à la guerre des Gaules, immortalisée par son vainqueur, Jules...
La bataille des Thermopyles, qui s’est déroulée en 480 av. J.-C., est l’un des affrontements les plus célèbres de...
Cette collection présente quelques-uns des archéologues ou savants européens qui ont, entre la fin du XVIIIe et le milieu...
Georges Reisner était un égyptologue américain réputé. Ébloui par la beauté des pyramides qu’il fouille, il refuse de croire...
Véritable enquête policière tant dans ses méthodes d’investigations que dans sa dramaturgie ou dans sa forme, ce nouveau rendez-vous...
Parce que leurs noms sonnent de manière semblable et que leur immense richesse marque les esprits, Crassus et Crésus...
L’histoire n’est pas faite que par les grands hommes. Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Élisabeth Ire (dernière des Tudors), la tsarine...
Retour sur l’origine de ces Jeux apparus en 776 avant J.-C. A la fois sanctuaire religieux et site sportif,...
Chine, 497 avant J.-C. Confucius, 53 ans, est ministre de la Justice de la province de Lu. Lorsque le...
Parmi les grandes civilisations qui ont marqué l’histoire, la Grèce reste l’une des plus remarquables. En art, en politique,...
Le 24 août de l’an 79 après Jésus-Christ, le Vésuve se déchaîne et entre dans l’histoire. La riche cité...
