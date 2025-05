Podcast

Depuis que l’histoire est découpée en tranches, la date de 476 marque généralement la fin de l’Antiquité. En effet, le 4 septembre, le chef hérulien Odoacre dépose l’empereur Romulus Augustule, âgé de 14 ans, à Ravenne. Ironiquement, ce dernier porte les noms de Romulus (fondateur légendaire de Rome) et d’Auguste (premier empereur). Cette date constitue donc la fin institutionnelle de l’Empire romain : Odoacre renvoie les insignes impériaux à Constantinople, reconnaissant l’autorité unique de l’empereur d’Orient Zénon. Or, la date de 542, à bien des égards, semble bien plus pertinente pour illustrer le passage d’une époque à l’autre. Historien de l’Antiquité, Sylvain Destephen nous décrit ce tournant à la fois politique, militaire, diplomatique, religieux et culturel.