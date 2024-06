Podcast

Démocrite est le fondateur de la tradition atomiste qui, à partir du Vème siècle avant J-C jusqu’au XXème siècle avec EINSTEIN tend un fil dont les principaux relais s’appellent Lucrèce, Galilée, Newton. En réponse à Parménide qui affirme l’unité de l’Etre et son immobilité, Démocrite soutient que le non-être a une existence et que le vide permet le mouvement. Démocrite partage l’Etre en corps insécables – les atomes – dont les assemblages dans le vide constituent les corps. Ainsi se forment les mondes agis par des causes purement mécaniques. De cette intuition géniale est née une physique primitive, mais qui allait ouvrir une voie moderne avec la relativité galiléenne et la relativité einsteinienne. Ce fil nous est donc raconté avec simplicité et passion par des chercheurs français et italiens de Paris, Pise et Florence, mettant en relation la pensée de Démocrite, les expériences et les intuitions de Galilée, l’esprit de méthode de Newton, les découvertes inouïes d’EINSTEIN.