Athènes fut placée sous la protection d’Athéna, fille de Zeus, qui se disputa la ville avec Poséidon. La déesse gagna la bataille en élevant un olivier sur l’Acropole. Acropole, qui est resté sacré.
Réalisateur : Jacques Vichet
Réalisateur : Jacques Vichet
Parfois occulté par l’immense prestige de son célèbre fils, Philippe II de Macédoine est pourtant l’artisan de l’irrésistible ascension...
Et si Blake et Mortimer avaient eu raison dans « Le mystère de la grande pyramide » ? L’histoire des dix-sept...
Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. Sans oublier, bien...
Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.
Le papyrus, c’est le symbole de la basse Egypte très souvent représenté sur les parois des temples et des...
Les Celtes et les Gaulois sont deux peuples qui ont joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe, et...
Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant...
À force de succès et d’erreurs, les leçons tirées par les Grecs ont permis de nombreux progrès de la...
Antigone est l’une des quatre enfants d’Œdipe. Elle a deux frères, Etéocle et Polynice, ainsi qu’une soeur, Ismène. Un...
À l ‘Est du désert d’Arabie, s’est développée une culture antique dont on ne connaît presque rien. Tout indique...
Depuis plus d’un demi-siècle Marc Jasinski plonge dans les eaux troubles et glacées d’une rivière souterraine à la sortie...
En 1908, Alfred Merlin lance une expédition archéologique au large de la Tunisie. Avec son équipe, muni d’un équipement...
« Après la chute de la tour de Babel, les hommes se dispersèrent sur toute la surface de la...
Sparte et Athènes apparaissent comme les deux grandes cités de l’Antiquité grecque, l’une étant présentée comme violente et sanguinaire,...
Redécouverte en 1812 par l’explorateur suisse Johann Burckhardt, après avoir été longtemps enfouie dans le désert jordanien, Pétra était...
Il y a six oasis en Egypte. Les deux plus célèbres sont celles de Siwa et du Fayoum, connues...
De nombreux pharaons de la Vallée des rois n’ont pas eu cette chance et ont vu leur momie dégradée...
En 2009, des fouilles réalisées sur le Mont Palatin à Rome par une équipe d’archéologues franco-italienne dirigée par Françoise...
Mischa Meier et Claudia Tiersch, historiens de l’Antiquité, ainsi que Christoph Markschies, spécialiste de l’histoire de l’Église, reviennent sur...
Si ce tunnel mène effectivement au tombeau de la plus célèbre reine d’Égypte, il peut s’agir d’une découverte archéologique...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site