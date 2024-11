Ressources Dans la même catégorie

Article Namibie – Le mystère des pierres gravées Depuis plus de cent ans, archéologues et historiens se passionnent pour les peintures et gravures rupestres de Namibie, « le...

Documentaire Clin d’œil – A nous deux, Carthage! Carthage, un empire qui fit trembler la Méditerranée. Interminable cauchemar de Rome, puissance redoutable qui contrôlait l’ensemble du trafic...

Documentaire La vie après la mort chez les Egyptiens Le concept de la vie éternelle chez les Egyptiens diffère de celle d’autres civilisations : ils n’aspirent pas à...

Documentaire Les Koushites, peuple sous-estimé du Royaume de Koush Georges Reisner était un égyptologue américain réputé. Ébloui par la beauté des pyramides qu’il fouille, il refuse de croire...

Conférence Mais pourquoi sommes-nous tous fascinés par l’Egypte des pharaons ? La fascination pour l’Égypte des pharaons traverse les siècles et les cultures, éveillant un intérêt universel et intemporel. Cette...

Documentaire Akhenaton, le pharaon maudit Josh enquête sur le pharaon Akhenaton, époux de Néfertiti et père de Toutankhamon, qui a changé le cours de...

Article Aristote : un nom indélébile dans l’histoire des sciences grecques Aristote, le philosophe et naturaliste, demeure une figure incontournable de la science antique grecque. Ses traités scientifiques, particulièrement en...

Conférence Dans le secret des pyramides de l’Egypte ancienne Mystérieuses et fascinantes, les pyramides de l’Egypte ancienne sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques...

Documentaire Clin d’œil – La course pharaonique Connaissez-vous la course pharaonique ? Pas le célèbre rallye automobile, non, mais la course des soldats de la 25éme...