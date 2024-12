Podcast

Tacite aura-t-il été le premier “spin doctor” ? C’est une image peut-être un peu tirée par les cheveux et surtout anachronique pour évoquer l’historien de l’Antiquité contemporain de Néron… Il reste que Tacite fut tout à la fois haut serviteur de l’état et historien, conseiller du pouvoir et témoin de son temps. Il nous a laissé pour trace la vie politique du premier siècle après Jésus-Christ.

Le lecteur curieux de notre histoire qui s’est un jour laissé happer par l’exploration des célèbres “Annales” aura saisi d’emblée l’extraordinaire passion de ces pages enfiévrées où s’entrechoquent l’ambition, le goût du pouvoir, la cupidité, le calcul, mais aussi l’amour. Tacite (en latin Publius Cornelius Tacitus) est un historien et sénateur romain né en 58 et mort vers 120 ap. J.-C.

On connaît peu de choses sur la vie de Tacite. Les débuts de sa carrière et son contexte familial sont désormais mieux connus grâce à l’identification quasi certaine d’un fragment d’inscription latine avec son épitaphe. L’historien romain est né probablement en 58, sous Néron.

De ce fragment et de son contexte archéologique on peut supposer que le nom complet de Tacite était Publius Cornelius Tacitus Caecina Paetus. D’une des “Lettres” de Pline le Jeune on déduit qu’il était vraisemblablement originaire d’Italie du Nord, ou de Gaule narbonnaise, peut-être de Vaison-la-Romaine. Il était issu d’une famille de l’ordre équestre.

On sait grâce à Pline l’Ancien que son père probable, nommé aussi Cornelius Tacitus, fut procurateur de la province de Gaule belgique. En revanche, l’épouse de son père était peut-être issue d’une famille sénatoriale puisqu’elle semble avoir été une Caecina appartenant à une famille sénatoriale originaire d’Étrurie.

Premier membre de sa lignée à entrer au sénat, Tacite fut donc un homo novus. Tacite a fort probablement suivi le parcours classique de l’éducation des jeunes aristocrates romains, il a fréquenté le grammaticus, puis le rhetor et il est possible qu’il ait été l’élève de Quintilien. Ses études et ses origines lui ouvrent les portes du forum et c’est ainsi que commence sa carrière vers 75, date à laquelle il situe plus tard son “Dialogue des orateurs” : grâce à Vespasien il entre dans l’ordre sénatorial.