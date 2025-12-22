Documentaire

Statue la plus fameuse de l’Antiquité, le Colosse de Rhodes est aussi la plus mal connue. Le paradoxe s’explique aisément : alors que le monument s’est effondré après un demi-siècle d’existence, sa renommée a traversé les millénaires, donnant lieu, jusqu’à aujourd’hui, à d’innombrables mythes et légendes. Notre travail d’archéologue consistera donc à creuser les couches épaisses de l’imaginaire occidental pour retrouver la statue authentique : extraordinaire réalisation technique dont les pouvoirs, venus du fond des âges, furent mis au service d’une cité qui se muait alors en empire.

Une conférence de Nathan Badoud, archéologue cantonal de Genève, enregistrée le 20 juin 2021.