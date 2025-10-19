Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. Sans oublier, bien sûr, les druides. Quelle Histoire vous entraîne à la découverte de cette fascinante civilisation celte !
Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. Sans oublier, bien sûr, les druides. Quelle Histoire vous entraîne à la découverte de cette fascinante civilisation celte !
Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.
Le papyrus, c’est le symbole de la basse Egypte très souvent représenté sur les parois des temples et des...
Les Celtes et les Gaulois sont deux peuples qui ont joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe, et...
Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant...
À force de succès et d’erreurs, les leçons tirées par les Grecs ont permis de nombreux progrès de la...
Aristophane était un dramaturge grec ancien célèbre pour ses comédies satiriques qui ont été écrites au Ve siècle avant...
Aristote, le philosophe et naturaliste, demeure une figure incontournable de la science antique grecque. Ses traités scientifiques, particulièrement en...
Si aujourd’hui le système éducatif est organisé par l’État, du temps de la République romaine, l’instruction relève de la...
En juin 2007 au Caire, une équipe internationale d’égyptologues a annoncé avoir identifié la momie de la première femme...
Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...
La bibliothèque d’Alexandrie était considérée comme le trésor du savoir et sa perte montre à quel point il peut...
Détruite par un incendie ou par l’usure du temps ? Le mythe de bibliothèque d’Alexandrie alimente tous les fantasmes...
\r\nSous la Vallée des Rois, le plus célèbre cimetière de l’Histoire, courent 45 kilomètres de galeries creusées par la...
Le long de la vallée du Nil, au nord et au sud de Louxor, se trouvent trois des plus...
Qui n’a pas été pris de vertige devant les milliers de fragments d’amphores romaines exposés dans les musées archéologiques ?...
Depuis plus d’un demi-siècle Marc Jasinski plonge dans les eaux troubles et glacées d’une rivière souterraine à la sortie...
Il y a 3000 ans, un peuple révolutionna la marche de l’humanité par sa culture, ses découvertes, ses grandioses...
Le mystère des fameuses lignes de Nazca enfin percé ?
C’est en Auvergne que nous conduit Franck Ferrand. Nous faisons un saut de plus de deux mille ans en...
Toutankhamon meurt à l’âge de 19 ans. Soudaine et mystérieuse, sa mort reste une énigme. Pourquoi son vizir, Aï,...
