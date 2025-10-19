Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les Romains – De la Préhistoire à l’Antiquité Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.

Documentaire Le Papyrus, un savoir-faire aujourd’hui ravivé Le papyrus, c’est le symbole de la basse Egypte très souvent représenté sur les parois des temples et des...

Conférence Les Celtes et Gaulois, entre Préhistoire et Histoire Les Celtes et les Gaulois sont deux peuples qui ont joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe, et...

Conférence De la division du travail dans la cité grecque Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant...

Documentaire Si vous étiez malade pendant l’Antiquité, il fallait être soigné par les médecins grecs À force de succès et d’erreurs, les leçons tirées par les Grecs ont permis de nombreux progrès de la...

Podcast Aristophane (vers 450-385 av. J.-C.) Aristophane était un dramaturge grec ancien célèbre pour ses comédies satiriques qui ont été écrites au Ve siècle avant...

Article Aristote : un nom indélébile dans l’histoire des sciences grecques Aristote, le philosophe et naturaliste, demeure une figure incontournable de la science antique grecque. Ses traités scientifiques, particulièrement en...

Podcast L’éducation à l’époque de Cicéron : éloquence, traditions et châtiments Si aujourd’hui le système éducatif est organisé par l’État, du temps de la République romaine, l’instruction relève de la...

Documentaire Les secrets de la reine perdue d’Egypte (1/2) En juin 2007 au Caire, une équipe internationale d’égyptologues a annoncé avoir identifié la momie de la première femme...

Documentaire Les Étrusques – Une civilisation mystérieuse de Méditerranée Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...

Documentaire Le savoir du monde a-t-il brûlé à Alexandrie ? La bibliothèque d’Alexandrie était considérée comme le trésor du savoir et sa perte montre à quel point il peut...

Documentaire La fabuleuse Bibliothèque d’Alexandrie : le mythe disparu Détruite par un incendie ou par l’usure du temps ? Le mythe de bibliothèque d’Alexandrie alimente tous les fantasmes...

Documentaire Les secrets de la vallée des rois \r

Sous la Vallée des Rois, le plus célèbre cimetière de l’Histoire, courent 45 kilomètres de galeries creusées par la...

Documentaire Egypte, les temples de Denderah, Kom Ombo et Edfu Le long de la vallée du Nil, au nord et au sud de Louxor, se trouvent trois des plus...

Documentaire Un standard commercial antique | Faire l’histoire Qui n’a pas été pris de vertige devant les milliers de fragments d’amphores romaines exposés dans les musées archéologiques ?...

Documentaire Le trésor du trou de Han Depuis plus d’un demi-siècle Marc Jasinski plonge dans les eaux troubles et glacées d’une rivière souterraine à la sortie...

Documentaire Les mystères de l’ancienne Egypte Il y a 3000 ans, un peuple révolutionna la marche de l’humanité par sa culture, ses découvertes, ses grandioses...

Documentaire Nazca, le mystère enfin élucidé ? Le mystère des fameuses lignes de Nazca enfin percé ?

Podcast Jules César, ombres et lumières C’est en Auvergne que nous conduit Franck Ferrand. Nous faisons un saut de plus de deux mille ans en...