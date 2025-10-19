Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.
Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.
Le papyrus, c’est le symbole de la basse Egypte très souvent représenté sur les parois des temples et des...
Les Celtes et les Gaulois sont deux peuples qui ont joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe, et...
Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant...
À force de succès et d’erreurs, les leçons tirées par les Grecs ont permis de nombreux progrès de la...
Aristophane était un dramaturge grec ancien célèbre pour ses comédies satiriques qui ont été écrites au Ve siècle avant...
Aristote, le philosophe et naturaliste, demeure une figure incontournable de la science antique grecque. Ses traités scientifiques, particulièrement en...
Si aujourd’hui le système éducatif est organisé par l’État, du temps de la République romaine, l’instruction relève de la...
Qui est Jésus? Est-il un prophète ? Le Messie attendu par les juifs ? Le Fils de Dieu ?...
La culture moche (parfois appelée mochica) est une culture précolombienne qui s’est étendue tout au long de la côte...
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
En 476, le dernier empereur d’Occident, Romulus Augustule, est déposé par un chef barbare, Odoacre. Aujourd’hui, les archéologues et...
Si les pyramides de Gizeh illustrent la gloire de l’Ancien Empire d’Égypte, rien n’est plus représentatif de ses mystères...
En 1560 avant J.-C., l’Egypte est en pleine crise. Le royaume qui a vu la construction des pyramides est...
La haute culture ne s’arrêtait pas à l’Egypte antique. Bien plus au Sud, au Soudan, des scientifiques ont découvert...
Les momies captivent autant qu’elles effraient. Le film de Stephen Sommers retrace l’histoire d’un aventurier et d’une égyptologue à...
La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l’Antiquité, formant...
Depuis 1922, la vallée est restée silencieuse, en 2006, à 14 m de la tombe de Toutankhamon, une découverte...
A Jérusalem, l’ouverture de la tombe du Christ a permis de nouvelles découvertes qui permettent de préciser l’histoire de...
Les autorités romaines sont de plus en plus intolérantes face aux chrétiens. Ils sont désignés comme des cannibales et...
Le buste de Néfertiti exposé à Berlin est-il authentique ? Un documentaire étonnant confronte les certitudes des archéologues aux...
