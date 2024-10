Article

Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques fédèrent les plus grands talents sportifs du globe, orchestrant un vaste ensemble de disciplines et compétitions. Ce grand événement sportif mondial permet aux nations de se rencontrer et de rivaliser, suscitant l’enthousiasme et la passion des masses. Mais d’où proviennent exactement les Jeux Olympiques?

L’origine des Jeux Olympiques : Olympie

Les Jeux Olympiques ont une histoire qui s’étend sur environ trois millénaires. Ils ont vu le jour en Grèce en 776 av. J.-C., ancrant leurs racines dans l’Antiquité. Ils tirent leur nom d’Olympie, l’un des sites grecs qui ont accueilli les premières compétitions sportives.

Au départ, ils étaient appelés les Jeux « Panhelléniques » parce qu’ils réunissaient les athlètes de quatre « régions » du monde grec, à une époque où la Grèce n’était pas encore un état unifié. Olympie, Delphes, l’Isthme et Némée étaient successivement les hôtes des compétitions.

Les habitants de ces régions, ainsi que ceux des colonies grecques en Italie, Afrique du Nord et Asie Mineure, y affluaient en nombre pour participer ou y assister. L’événement donnait le sentiment d’appartenir à une civilisation et à une foi collectives.

Les « Jeux Panhelléniques » avaient une dimension religieuse : ils permettaient aux Grecs d’honorer leurs dieux. Olympie était le lieu principal des jeux, ce qui explique pourquoi le nom a été conservé après des siècles.

Plus de 40 000 personnes affluaient vers le site des festivités, où de nombreux spectateurs s’installaient pour assister aux performances. Evidemment, la participation aux épreuves nécessitait une sélection. Un critère essentiel pour participer : l’athlète devait être un homme libre de descendance grecque. Les femmes, les étrangers et les esclaves étaient donc exclus des compétitions. Beaucoup de participants étaient riches. Un mois avant l’ouverture des jeux, une présélection était réalisée parmi les athlètes inscrits afin de ne retenir que les plus performants.

Déroulement dans l’Antiquité

Durant l’Antiquité, les Jeux Olympiques s’étendaient sur cinq jours en moyenne et se concentraient uniquement sur les sports individuels. Le pentathlon comprenait cinq épreuves : lancer de disque, saut en longueur, lancer de javelot, course et lutte. Si un athlète remportait les trois premières épreuves (longueur, disque et javelot), il était déclaré vainqueur par défaut et les deux dernières épreuves étaient annulées. Cependant, cela arrivait rarement.

À cette époque, la lutte, le pugilat (proche de la boxe) et le pancrace étaient les sports de combat. Des courses hippiques, des courses de quadriges (à quatre chevaux) et des courses montées étaient également organisées.

Dans l’Antiquité, les Jeux Olympiques n’attribuaient des prix qu’au vainqueur : il n’y avait ni podium, ni médailles d’argent ou de bronze. Le seul gagnant recevait une couronne de feuilles d’olivier sauvage et un ruban de laine rouge appelé «tænia».

À cette époque, les Grecs pensaient que les dieux étaient seuls à décider de la victoire d’un athlète. Les vainqueurs des Jeux Olympiques ne recevaient aucun salaire, mais devenaient des personnalités respectées dans leur ville d’origine et pouvaient accéder à des postes politiques. Ils étaient vénérés comme des héros pour le reste de leur vie. Il était courant d’ériger une statue en leur honneur ou de frapper des pièces de monnaie à leur effigie, car leur victoire aux Jeux Olympiques remplissait de fierté les habitants de leur ville.

La naissance des Jeux Olympiques modernes en France

La refonte des Jeux Olympiques a été réalisée en 1896 par le baron français Pierre de Coubertin. Avec l’aide du Comité International Olympique (CIO), qu’il a fondé à Paris deux ans plus tôt (1894), il a réussi à moderniser les Jeux Olympiques antiques. Depuis lors, ce gigantesque événement sportif mondial se tient tous les quatre ans (à l’exception des périodes des deux guerres mondiales).

Près de trente ans après la modernisation des Jeux, les Jeux Olympiques d’hiver ont été créés. Ils ont été célébrés pour la première fois en 1924 à Chamonix, en France.

De plus, Pierre de Coubertin est aussi à l’origine du serment olympique : « Plus vite, plus haut, plus fort… » (en latin Citius, Altius, Fortius). Il est également l’auteur du célèbre drapeau olympique en 1913. Le rituel de la flamme olympique, quant à lui, a été instauré en 1936. Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement une question de sport et de performances. Ils revêtent une symbolique particulière pour les nations. Le drapeau en est une représentation : les cinq anneaux entrelacés symbolisent les cinq continents unis par l’esprit olympique.

Tout comme à l’époque de la Grèce antique, les Jeux Olympiques favorisent une plus grande cohésion entre les peuples. Ils sont fondés sur les valeurs d’excellence, de respect, d’amitié et de tolérance. L’aspiration à l’excellence à travers le sport implique le respect des règles, le respect de soi et le respect des autres.