Les racines du sport plongent dans l’époque archaïque. En ces temps reculés où se mêlent les mythes de l’Iliade et la réalité grecque, on n’utilisait guère le terme moderne de « sport » mais celui d’âgon, ce qui signifie affrontement, compétition ou joute. Il s’agit pourtant bien de sport, à savoir une activité motrice, codifiée, institutionnalisée et faisant l’objet de compétition. Alors que les historiens modernes estimaient que la pratique antique se distinguait par sa violence, les chercheurs livrent désormais un tout autre récit. Au cours de cette émission, l’historien Jean-Manuel Roubineau revient sur ses origines et sa nature : quand le sport apparaît-il dans les textes et l’archéologie ? Comment les athlètes deviennent-ils des figures sociales ? Quelles étaient les disciplines exercées ? Les jeux existaient-ils uniquement à Olympie ? Pourquoi le sport antique a-t-il disparu dans l’Antiquité tardive ?