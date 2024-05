Documentaire



La Terre Sainte, théâtre des plus grands épisodes de la Bible, est un territoire aux histoires légendaires et fascinantes. Ce territoire mythique, situé entre le Liban, la Jordanie et l’Egypte, abrite des endroits énigmatiques et des paysages naturels à couper le souffle : l’aride région montagneuse de Judée, les rives de la mer Morte qu’alimente le Jourdain et offrant de nombreuses oasis dont celle de Jéricho…Dans les grottes cachées de Qumrân, un site archéologique de Cisjordanie, d’ancestraux manuscrits livrent peu à peu leurs secrets.

Réalisatrice : Fanny Belvisi

© MORGANE PRODUCTION – 2017