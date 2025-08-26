Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comprendre la Grèce antique De l’art à la politique, la Grèce antique a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de notre monde. D’où...

Conférence Au cœur de la mythologie grecque, les origines de l’univers Quand on pense à la mythologie grecque, les premiers noms qui nous viennent à l’esprit sont Zeus, Athéna, ou...

Podcast Savoirs et sciences en Mésopotamie Peut-on parler de sciences en Mésopotamie ? Existait-il des disciplines « scientifiques » et comment étaient-elles associées les unes aux autres...

Article L’Empire romain : 10 faits surprenants que vous ignorez L’Empire romain continue de fasciner des générations entières par son immensité, ses conquêtes, ses infrastructures spectaculaires et sa capacité...

Documentaire Pourquoi les Nabatéens se sont-ils installés à Pétra ? Terre d’histoire, la Jordanie regorge de trésors archéologiques. Le plus beau est le site de Petra. Réalisateur : Jacques...

Documentaire Qu’est-il arrivé à l’homme de Gebelein ? L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui...

Documentaire Le fer de la dague de Toutânkhamon serait d’origine extraterrestre Selon une étude aux rayons X menée par des archéologues, la dague de Toutânkhamon serait composée de fer issu...

Documentaire L’armée de terre cuite du premier empereur de Chine Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée...

Documentaire Delphes et les mythes de l’orgueil A l’aube des temps, des marins furent surpris par un dauphin argenté d’une beauté surnaturelle qui les invita à...

Documentaire Les secrets du papyrus de Merer : voyage sur le Nil Pour expliquer l’édification de la pyramide de Khéops, les scientifiques mettent à l’eau le bateau antique afin de lui...

Documentaire Iran : Aratta, à l’aube des civilisations En 2001, au sud-est de l’Iran, le changement du cours de la rivière Halil Roud a dévoilé la présence...

Documentaire Caligula, le règne de la folie Il a régné sur l’Empire Romain pendant moins de 4 ans. A sa mort, il n’avait que 28 ans....

Documentaire Teotihuacán – Les trésors de la cité des dieux Les vestiges de Teotihuacán, au centre du Mexique, demeurent l’une des plus grandes énigmes de l’archéologie. Découverte par les...

Documentaire Les gladiateurs, machines de combat ultime Dans la Rome antique, les gladiateurs étaient des machines de combat ultime, luttant jusqu’à la mort pour le divertissement...

Documentaire Pavlopetri Imaginez : vous êtes tranquillement à bord de votre bateau près de la côte du Péloponnèse en Grèce, lorsque...

Documentaire Les premières écritures Écrivez : âne, blé, pain et encore poisson… mais non, pas comme ça ! Il faut le faire avec...

Documentaire Pompéi, l’histoire des derniers survivants Pompéi (Pompeii en latin, Pompei en italien) est une ville italienne de Campanie située près de Naples, au pied...