Le Christianisme joue un rôle fondamental dans les sociétés actuelles, surtout en Europe et en Amérique. Il se fonde sur les paroles d’un homme né en Palestine il y a plus de 2.000 ans. Or, entre l’importance de la religion chrétienne et le manque de données sur son « fondateur », il existe un énorme écart. Que savons-nous vraiment sur Jésus et via quelles sources ? Comment son personnage a-t-il évolué au cours du temps ?