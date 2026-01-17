Aristote est l’inventeur de la logique. Est-ce que cela signifie qu’avant lui, la logique n’existait pas ? Non. Mais...
A-t-il véritablement découvert les vestiges de la cité chantée par Homère ? Il y a 150 ans, l’homme d’affaires...
Les femmes et les hommes de ce peuple antique ont risqué leur vie pour trouver un territoire sur lequel...
Les fouilles archéologiques entreprises au quartier du Panier depuis 1985 ont confirmé les origines de la Cité grecque vers...
L’histoire de l’humanité a connu un tournant décisif lorsque nos ancêtres ont abandonné l’errance pour s’enraciner dans le sol,...
L’histoire de l’humanité a été marquée par des figures dont l’ambition a redessiné les frontières de la géographie et...
Lucius Quinctius Cincinnatus (v. 519 – v. 430 av. J.-C.) est un homme politique romain du Ve siècle av....
L’électricité a joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine. Cependant, l’origine et l’utilisation de cet...
Entre religion et civilisation, le lien semble indissoluble. Il s’est tissé pour la première fois dans l’Égypte antique, civilisation...
De la Grèce antique à l’Amérique contemporaine, cette série documentaire décrypte le rôle de l’argent dans l’histoire. Deuxième épisode : à partir du IVe siècle...
Le Temple de Karnak, situé à 3 kilomètres au nord de Louxor, est sans conteste le site le plus...
Une équipe d’archéologues mène l’enquête sur le site de Babylone, en Irak, pour tenter de découvrir les fondements historiques...
En 1981, au cours du vaste chantier de construction du quartier de Talpiot, à Jérusalem, une tombe datant de...
\r\nUn autre épisode de la série-documentaire d’Arte , consacrée au vigneron gallo-romain dans la Province de narbonnaise. Après nous...
Longtemps considérée comme une simple nécropole, la cité antique de Pétra cache bien plus que des tombeaux taillés dans...
Néfertiti, célèbre épouse du roi Akhenaton qui régna sur Égypte il y a plus de 3 000 ans, continue...
Le tombeau de Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons, découvert en 1922 dans la Vallée des Rois par l’archéologue...
Pour expliquer l’édification de la pyramide de Khéops, les scientifiques mettent à l’eau le bateau antique afin de lui...
Par rapport à Socrate, Jésus est très méconnu. Il semble plutôt antipathique, et assez sec dans son comportement « Génération...
Il y a peu de temps encore, la Mésopotamie n’existait plus qu’à travers les histoires de la Bible et...
