Podcast

Encore de nos jours, l’historicité de Jésus est remise en cause, alors que l’on peut très bien croire en son historicité, sans adhérer au message de foi du christianisme. Le dernier exemple en date est celui bien connu de Michel Onfray qui, dans son ouvrage Théorie sur Jésus, reprend une thèse ancienne présentant Jésus comme un personnage mythologique, et donc un pur concept. Cette thèse mythiste est ici expliquée par l’archéologue et historien, Bruno Bioul, auteur d’un livre intitulé Contre-théorie de Jésus, qui explique aussi pourquoi cette théorie n’est plus guère reconnue par la très grande majorité des historiens.