Des spéléologues explorent les sous-sols du système de chauffage des thermes de Stabies. Il y trouvent un testudo remarquablement bien conservé, ainsi qu’une mystérieuse gravure.
A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...
Quand on pense aux gladiateurs de la Rome antique, on imagine souvent des combats sanglants, des cris de foule,...
Caius César Germanicus mieux connu sous le nom de Caligula est né au sud du Latium dans la villa...
La cité antique d’Hélikè, souvent désignée comme la « véritable Atlantide », continue de captiver les esprits des passionnés...
L’ancienne Mésopotamie a prouvé qu’une terre fertile et des connaissances nécessaires à sa culture étaient recette de richesse et de civilisation. Découvrez...
Dans La Guerre des Gaules, César évoquent clairement des réunions de druides dans des bois sacrés : « Chaque...
Quelle place pour le droit et la justice chez ce disciple de Socrate ? Et la vérité ? La...
Lorsque l’on pense aux pharaons d’Égypte, on imagine souvent des dieux vivants, entourés de mystère, d’or et de pyramides....
François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. Née du crâne de Zeus, casquée...
Depuis plus de 4500 ans le monde est séduit par la mystérieuse beauté des pyramides de Gizeh. Dans leurs...
Selon la légende, Crisant est le fils unique d’un aristocrate égyptien appelé Polemius (ou Poleon), ayant vécu pendant le...
Survolez le territoire français sur une période de 30 000 ans, depuis le Paléolithique jusqu’à l’Empire Romain.
Le 16 juillet 1054 marque une date clé dans l’histoire du christianisme : le Grand Schisme d’Orient. Cet événement...
François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. Dans ce volet, il se penche...
Célèbre pour sa beauté, Pétra est une cité antique cachée au coeur du désert de Jordanie, en partie directement...
Les Étrusques : un peuple presque effacé des manuels scolaires, rarement abordé à l’université… Et pourtant, leurs œuvres d’art...
Au début du XIXe siècle, l’explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt découvre la cité antique de Pétra. Située dans l’actuelle Jordanie,...
Boèce, également connu sous le nom de Boèce d’Aurélius, ou Anicius Manlius Severinus Boèce, était un philosophe, homme d’État...
En janvier 2011, alors que la révolution égyptienne bat son plein, des chercheurs de l’université de Bâle font deux...
Le roi Ramsès II était l’un des plus grands pharaons d’Egypte. Son règne a en effet été marqué par...
