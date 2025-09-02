Documentaire

Les travaux de Champollion ont permis de mieux comprendre l’histoire de l’Égypte ancienne, y compris le règne de Ramsès II. Ses traductions ont révélé des informations sur la vie quotidienne, la religion, la politique et l’art de l’Égypte ancienne, ce qui a permis une meilleure compréhension de la civilisation égyptienne.

Abou Simbel est un site archéologique situé en Égypte, sur la rive ouest du lac Nasser, près de la frontière avec le Soudan. Il abrite deux temples taillés dans la roche, le Grand Temple d’Abou Simbel et le Petit Temple d’Abou Simbel, tous deux construits sous le règne du pharaon Ramsès II au XIIIe siècle avant notre ère.