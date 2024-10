Conférence

Mystérieuses et fascinantes, les pyramides de l’Egypte ancienne sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques constructions de cette civilisation antique. Elles attestent les grandes connaissances architecturales des Égyptiens au début de l’ère pharaonique. Conçues comme de gigantesques tombeaux, elles sont destinées à abriter le corps d’un pharaon pour l’éternité. Mais ce n’est pas leur seule vocation: véritables passages vers le ciel, leur élévation témoigne aussi de l’essence divine des souverains qu’elles contiennent.