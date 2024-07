Documentaire

En 52 av. J.-C., le général Jules César combat les Celtes depuis six ans déjà, exploitant leurs querelles internes pour les soumettre. Presque toute la Gaule est occupée par les Romains, et les deux camps ennemis se préparent à livrer une bataille décisive à Alésia, où la défaite de l’armée de Vercingétorix va sceller la fin de l’indépendance celte… En explorant des vestiges comme ceux du site de La Tène, en Suisse, ou de Manching, en Allemagne, on découvre les pratiques cultuelles, guerrières et commerciales des diverses tribus gauloises.