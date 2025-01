Conférence

Les Celtes et les Gaulois sont deux peuples qui ont joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe, et notamment dans l’histoire de la France. La culture celtique s’est développée pendant l’âge du Fer, alors que la culture gauloise est une sous-culture celtique qui s’est développée en Gaule, c’est-à-dire en gros l’actuelle France et la Belgique, ainsi qu’en Suisse, au nord de l’Italie et dans certaines parties de l’Allemagne et des Pays-Bas.

Avec Dominique Garcia.