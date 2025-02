Documentaire

En 490 avant J.C., sur la plaine de Marathon, les Athéniens, menés par le stratège Miltiade, se lancent dans un affrontement épique contre les colossales armées perses de Darius I. Seuls, face à une armée cinq fois plus nombreuse, les Athéniens refusent de se soumettre. Animés par une volonté indéfectible de défendre leur indépendance, leur identité et leurs institutions, ils se préparent à une bataille où l’issue semble incertaine. Revivez cette épopée héroïque qui a scellé le destin d’Athènes et marqué à jamais l’histoire du monde antique.

Darius meurt avant de pouvoir venger sa défaite contre les Grecs, mais son fils Xerxès reprend le flambeau. Dix ans après Marathon, il lance la plus grande expédition militaire jamais vue pour envahir la Grèce et punir Athènes. Face à lui se dresse Thémistocle, l’homme qui a fait d’Athènes une puissance navale et qui défie l’Empire perse lors de la bataille navale de Salamine en -480.

Un roi en quête de domination contre un stratège visionnaire, des citoyens-soldats prêts à mourir pour leur liberté, des héros hoplites face à une multitude d’ennemis. Trahisons, revanche, bravoure et génie militaire se mêlent dans cette confrontation épique entre l’empire perse et la coalition grecque.

Le 15 mars de l’an – 44, César meurt assassiné. Le Dictateur disparu, l’Empire Romain est sujet à de nombreuses convoitises et d’intenses rivalités. Marc Antoine homme de confiance de César, s’allie alors au jeune Octave, neveu de César. Ils mettent de côté leur rivalité naissante et s’unissent avec Lépide pour former un triumvirat, dont l’objectif est de punir les assassins de César et réformer l’état.

Brutus et Cassius, les Républicains, ont levé des légions en Orient et présentent une sérieuse menace pour Rome. Octave et Marc Antoine, les Césariens, les combattent dans la plaine des Philippes, en Macédoine de Thrace. 19 légions de part et d’autre s’affrontent. Lors de cette spectaculaire bataille terrestre entre Romains, à l’automne – 42, Marc Antoine brillant tacticien remporte une éclatante victoire. Il est alors à l’apogée de sa gloire militaire, salué de toutes parts pour son courage. Octave, souffrant, n’a pas vraiment participé. Il est alors perçu par certains comme lâche et inexpérimenté.

Ce combat impressionnant, mené par des personnalités que tout oppose, contribuera à changer définitivement la face du monde. Passion, guerre, intrigues, pouvoir et grand spectacle sont au rendez-vous de cette grande bataille.

Après l’assassinat de César, l’alliance entre Octave et Antoine les a menés à la victoire contre les Républicains. Mais rapidement, les rancœurs entre les deux héritiers de César refont surface. Leurs personnalités divergentes, leurs ambitions, leurs modes de vie opposés et leur écart d’âge creusent le fossé qui les sépare. Octave veut être l’unique héritier de César, tandis qu’Antoine rêve d’un empire à l’image d’Alexandre le Grand en réorganisant l’Orient romain. Antoine rencontre Cléopâtre, en tombe amoureux, et s’installe à Alexandrie, fortement attaché à la culture grecque.

L’inimitié entre Octave et Antoine culmine à la bataille d’Actium, une confrontation entre jeunesse et sagesse, entre deux Romains ambitieux et intelligents. Cette bataille navale fameuse a lieu le 2 septembre -31 au sud de l’île de Corfou, en Grèce, opposant Octave à Antoine et Cléopâtre. 200 000 combattants s’affrontent dans un combat spectaculaire mettant en scène plus de 600 vaisseaux, des machines de guerre et des trésors.

La défaite d’Antoine est totale : le désastre naval, accompagné de la reddition de son armée, signifie la perte de ses territoires et de tout espoir. En -30, Antoine se suicide, suivi de près par Cléopâtre. Octave devient alors le seul maître de l’empire romain et ne tarde pas à devenir l’empereur Auguste.

Découvrez les derniers instants de la République romaine et la fin de l’hellénisme, à travers le duel épique d’hommes avides de gloire et de pouvoir, aux visions opposées du monde : une lutte entre l’Occident et l’Orient, entre Rome et Alexandrie, entre le méditerranéo-centrisme d’Octave et le rêve d’un empire asiatique d’Antoine.