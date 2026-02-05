Documentaire

En Jordanie, Albert Lin scanne le site de Pétra en quête d’indices. Comment ses reliefs, sans vie et sans eau, ont-ils pu devenir le refuge de toute une cité autrefois luxuriante ?

La réponse à cette question réside dans l’histoire fascinante de Pétra. Autrefois prospère, Pétra était un carrefour crucial sur les routes commerciales antiques, et sa richesse provenait de son monopole sur le commerce des épices, de l’encens et des caravanes. Mais au fil du temps, les sources d’eau se sont épuisées, conduisant à la chute de cette cité autrefois florissante.

Grâce à des technologies de pointe, Albert Lin explore les reliefs de Pétra pour découvrir la manière dont cette civilisation a pu s’adapter et survivre dans un environnement aussi aride. Ses découvertes promettent d’éclairer notre compréhension de l’histoire complexe de cette ancienne cité nabatéenne.