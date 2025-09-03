L’agora des cités-États grecques permettait d’échanger des biens, mais aussi des idées et d’exprimer son opinion. Images tirées de la série documentaire « Origines : l’histoire de l’humanité ».
Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son...
Le tombeau de Toutânkhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est l’un des trésors archéologiques les plus...
La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...
Ce tombeau, qui est le plus grand de la vallée des Rois, dénote par la manière dont les salles...
Philosophe, écrivain, ancien ministre de l’éducation nationale, Luc Ferry a initié la série La sagesse des Mythes aux éditions...
Les travaux de Champollion ont permis de mieux comprendre l’histoire de l’Égypte ancienne, y compris le règne de Ramsès...
Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.
Au IIe siècle de notre ère, Rome atteint l’apogée de sa puissance et de sa splendeur. Cet âge d’or,...
La Crète fut, entre 3000 et 1400 av. JC., le berceau de la première grande civilisation du monde grec...
L’archéologue Mike Parker Pearson, l’un des plus grands spécialistes de Stonehenge, travaille sur les squelettes découverts lors des premières...
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
En 2008, après 3 ans de travail avec Mehdi Tayoubi et son équipe, nous avons révélé à travers ce...
Considéré comme le tout premier traité de stratégie militaire, « L’Art de la guerre » de Sun Tzu est un texte...
Dans la Rome antique, les gladiateurs étaient des machines de combat ultime, luttant jusqu’à la mort pour le divertissement...
Un ancien philosophe a dit un jour : « Tous les chemins mènent à Rome ». A l’époque il n’avait pas...
Toutânkhamon (né vers -1345, mort vers -1327) est le onzième pharaon de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire). Selon les...
\r\nÀ l’époque punique, la région ne tarde pas à devenir l’une des parties les plus fertiles du domaine agricole...
A l’aube de son histoire, rien ne semblait destiner la Grèce à devenir le foyer d’une brillante civilisation. Pourtant...
Qu’est-ce qui poussait les anciens Égyptiens à payer très cher un livre qui resterait avec leurs momies pour l’éternité...
Le 24 août de l’an 79 de notre ère, l’éruption du Vésuve ensevelit sous une pluie de cendres et...
