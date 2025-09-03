Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur le Colisée Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son...

Article Découvrez 7 secrets peu connus du tombeau de Toutânkhamon Le tombeau de Toutânkhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est l’un des trésors archéologiques les plus...

Article La légende de Prométhée dans la mythologie grecque La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...

Documentaire Exploration du colossal tombeau de Ramsès Ce tombeau, qui est le plus grand de la vallée des Rois, dénote par la manière dont les salles...

Conférence Philosopher à la lumière de la mythologie Philosophe, écrivain, ancien ministre de l’éducation nationale, Luc Ferry a initié la série La sagesse des Mythes aux éditions...

Documentaire Quand Champollion rencontre Ramsès II Les travaux de Champollion ont permis de mieux comprendre l’histoire de l’Égypte ancienne, y compris le règne de Ramsès...

Documentaire Que trouve-t-on dans les catacombes royales à Saqqarah ? Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.

Conférence Rome au IIe siècle Au IIe siècle de notre ère, Rome atteint l’apogée de sa puissance et de sa splendeur. Cet âge d’or,...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Crète, le mythe du labyrinthe La Crète fut, entre 3000 et 1400 av. JC., le berceau de la première grande civilisation du monde grec...

Documentaire Stonehenge – Rites et sépultures L’archéologue Mike Parker Pearson, l’un des plus grands spécialistes de Stonehenge, travaille sur les squelettes découverts lors des premières...

Documentaire Le secret des pyramides (2/2) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Kheops révélé En 2008, après 3 ans de travail avec Mehdi Tayoubi et son équipe, nous avons révélé à travers ce...

Documentaire Les gladiateurs, machines de combat ultime Dans la Rome antique, les gladiateurs étaient des machines de combat ultime, luttant jusqu’à la mort pour le divertissement...

Documentaire La République Romaine | Le Fonctionnement d’un Empire Un ancien philosophe a dit un jour : « Tous les chemins mènent à Rome ». A l’époque il n’avait pas...

Documentaire L’énigme Toutankhamon Toutânkhamon (né vers -1345, mort vers -1327) est le onzième pharaon de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire). Selon les...

Documentaire Hammamet la Romaine \r

À l’époque punique, la région ne tarde pas à devenir l’une des parties les plus fertiles du domaine agricole...

Documentaire Grèce, éclats d’un mythe – Quand les pierres parlent A l’aube de son histoire, rien ne semblait destiner la Grèce à devenir le foyer d’une brillante civilisation. Pourtant...

Documentaire Le livre des morts des anciens Égyptiens Qu’est-ce qui poussait les anciens Égyptiens à payer très cher un livre qui resterait avec leurs momies pour l’éternité...