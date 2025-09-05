La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l’Antiquité, formant une pyramide à base carrée. Elle fut édifiée sous la IVe dynastie aux environs de 2 457 AEC. Depuis la première exploration archéologique par Vivant Denon entre 1798 et 1801, les scientifiques ne vont avoir de cesse d’en comprendre son édification. Aujourd’hui, nous savons qu’elle n’a pas été construite avec une seule rampe, mais avec deux. Venez découvrir les différentes étapes de sa construction…