Conférence

Le règne minéral comporte aujourd’hui plus de 6500 espèces. Il n’en a pas toujours été ainsi. Les plus anciens enregistrements de la diversité minérale sont conservés dans des météorites primitives âgées de plus de 4 milliards d’années. Au sein de ces objets restés, pour certains, intacts depuis leur formation, on dénombre à peine plus de 60 espèces. En suivant les principales étapes de la formation des planètes, il est possible aujourd’hui de retracer la diversification, fascinante et méconnue, du règne minéral. Les minéraux ont ainsi enregistré les conditions physico-chimiques des environnements où ils se sont formés, de la condensation des premiers à partir d’un gaz chaud, à la stabilisation de certains au plus profond des intérieurs planétaires. Mais quels sont les moteurs de la diversification qui s’est opérée depuis les premiers instants du Système solaire ? Et peut-on pour autant parler d’évolution du minéral ?