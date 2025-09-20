Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La recherche de traces de vie dans les terrains très anciens progresse. Les résultats de l’étude de la comète Churyumov-Gerasimenko prouvent que des molécules organiques sont présentes sur les comètes, pendant que des résultats d’études sous-marines montrent que l’hydrothermalisme s’accompagne d’une organosynthèse abiotique active et de métabolismes « exotiques ». Sommes-nous les enfants des étoiles ou de la mer ?