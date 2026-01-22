L’éruption du Vésuve en 79 est loin d’être la seule à avoir déposé des couches de matériaux qui ont recouvert la pierre ponce, changeant les propriétés du sol.
Des scientifiques émettent l’hypothèse qu’une vague géante émerge du fond de l’océan à proximité de l’île de La Palma....
On va parler de géologie ! Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol. Pas non plus...
Histoire, culture et géologie des montagnes de Myanmar, Birmanie : ses entrailles concentrent une variété de pierres précieuses unique...
Le tsunami de 2004 est l’un des plus violents et meurtriers de l’histoire. Il est apparu brusquement à cause...
Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...
Le terme de « karst » ne vous évoque sans doute rien. Il provient des plateaux du Kras en...
À Nazaré, certaines vagues peuvent atteindre jusqu’à vingt mètres de haut. Une démesure à couper le souffle. Au Portugal,...
La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...
Á l’heure des fusées dans l’espace, quid du sol sous nos pieds ? Plus on pénètre dans les entrailles...
L’idée d’une glaciation généralisée au Précambrien tardif se dessine à la fin du XIXe et au début du XXe...
Les Pays-Bas méritent bien leur nom. Leur surface est complètement plate. Pas de montagnes, pas de collines ! En...
Depuis l’Antiquité, cette mer fermée située en plein cœur du Proche Orient ne cesse de fasciner. A cheval sur...
Qu’est-ce qu’un supervolcan et dans quelle mesure sont-ils dangereux ? Découvrez comment ils se forment, où ils sont localisés et comment...
Le protocole de Kyoto est un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de...
Entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, les forces de la Terre ont fait une toute petite place...
\r\nCe documentaire porte sur l’explosion de Théra, le volcan de l’île de Santorin dans les Cyclades, qui fut l’une...
À quelques dizaines de kilomètres de Mexico, se dresse l’imposant volcan Popocatepetl. Particulièrement actif depuis 1993, il n’est pas...
Écrivain, académicien, Roger Caillois (1913–1978) se passionne, dès les années 1950, pour les « pierres curieuses ». Sa collection,...
L’Europe est née de trois gigantesques collisions entre l’Amérique, l’Asie et l’Afrique. Le continent n’est pas figé pour autant…...
Trois experts en volcanologie sont présents pour parler des volcans. Présentée par Aline Peltier et animée par Édouard Kaminski...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site